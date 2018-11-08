Исследование: Китай станет самой посещаемой страной в мире к 2030 году

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Новые исследования предсказывают, что Китай станет самым популярным местом отдыха в мире по числу прибывающих и выезжающих путешественников, сообщает The Guardian со ссылкой на исследование компании Euromonitor International.

По мнению экспертов, к 2030 году Китай обгонит Францию и станет самой популярной страной мира, а также сместит с позиций лидеров США и Германию по числу путешественников, выезжающих за рубеж.

Авторы исследования заявляют, что обеспечить первенство Китаю помогут туристы из азиатских стран, в том силе Тайваня и Гонконга, процедура получения визы для которых в данный момент упрощена.

Ожидается, что к 2023 году в Китае вырастет и внутренний туризм: жители страны совершат 6,7 миллиардов поездок, что на 42,5% больше, чем в 2018 году.