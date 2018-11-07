МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В ноябре 2018 года туристы могут посетить ряд фестивалей и праздников, отправившись в Санкт-Петербург, Великий Устюг, Екатеринбург, Великий Новгород и Подмосковье, сообщает ТурСтат.

Так, в Великом Новгороде с 5 ноября проходит XXII Международный театральный фестиваль Ф.М. Достоевского. Мероприятие продлится до 11 ноября.

С 9 по 11 ноября 2018 года в Екатеринбурге пройдет XXIV Всероссийский фольклорный фестиваль традиционной мужской культуры "Дмитриев день". В программе фестиваля — праздничные Дмитриевские гуляния и бои "стенка на стенку" в парке Дворца молодежи, концерт фольклорных коллективов.

С 11 ноября 2018 года в подмосковной Рузе стартует фестиваль гармонистов "Гармоника — душа России".

С 15 по 17 ноября в Санкт-Петербурге состоится VII Санкт-Петербургский международный культурный форум. Основной площадкой форума станет Главный штаб Государственного Эрмитажа, а деловой — Российский этнографический музей.

День рождения Деда Мороза в Великом Устюге отмечается 18 ноября. В программе праздника — театрализованное представление, встреча сказочных друзей Деда Мороза, световое шоу, зажжение огней на первой новогодней елке страны и "оживший" дом Деда Мороза. После праздника Дед Мороз отправляется в "сказочное путешествие" по городам России.