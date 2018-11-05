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Сейшелы и Мальдивы: составлен рейтинг дублей зарубежных курортов в России
11:0405.11.2018
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Каолиновый карьер
CC BY 3.0 / Сергей Наруков / Каолиновый карьер

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Найти в России необычные пейзажи, как две капли воды похожие на знаменитые зарубежные курорты, довольно просто, сообщает АТОР.

Мальдивы – Беляус

CC BY 3.0 / Kirill Flerov / Коса на ДонузлавеКоса на Донузлаве
CC BY 3.0 / Kirill Flerov / Коса на Донузлаве
Коса на Донузлаве
Отдыхающие у замка Ласточкино гнездо в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Белоснежные пляжи на уединенных островах посреди бескрайнего океана – вот что такое Мальдивы в представлении туриста. По аналогии с ними очень многие песчаные косы в Крыму тоже называют "русскими Мальдивами". Наиболее известна под этим именем коса Беляус или Донузлавская пересыпь, разделяющая Черное море и озеро Донузлав. Она находится в западной части Крыма в 60 километрах от Евпатории. Ее длина — 10 километров, ширина — 200 метров.

Беляус считается одним из лучших пляжей полуострова с идеальным белым ракушечным песком посреди бескрайних бирюзовых вод. Вода здесь достигает температуры 20°С уже в мае, а летом прогревается до 30°С.

Самое лучшее время для посещения "русских Мальдив" – вторая половина лета, когда нет сильных ветров. Добраться можно как на машине, так и на рейсовом автобусе из Евпатории или Симферополя до поселка Знаменского.

Сейшелы — Донцо

CC BY-SA 4.0 / Properpot / Истоки реки Оредеж в урочище Донцо / Cropped imageКюрлевский карьер
CC BY-SA 4.0 / Properpot / Истоки реки Оредеж в урочище Донцо / Cropped image
Кюрлевский карьер
Девушки на пляже в Дубае, ОАЭ
© Fotolia / dusanpetkovic1
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Свои "русские Сейшелы" есть в Ленинградской области. Так из-за уникального аквамаринового цвета воды называют озеро местные жители. А если учесть, что на его берегу лежит белоснежный песок, а в окрестностях растут орхидеи, то может показаться, что это и вправду другой континент.

На самом деле озеро Донцо – это бывший Кюрлевский карьер, в котором добывалась гажа – порошковый известняк для изготовления цемента. Здесь на поверхность выходят кембрийские голубые глины, которые и придают озеру тот самый уникальный цвет. Глины считаются лечебными и используются в косметологии.

Сегодня "русские Сейшелы" признаны региональным комплексным памятником природы "Истоки реки Оредеж в урочище Донцо", в окрестностях которого обитают редкие виды луговых птиц и растут редкие степные растения.

Добраться до озера с комфортом можно только на автомобиле, поскольку сюда не ходит общественный транспорт. Дорога от Санкт-Петербурга займет 1,5–2 часа. Пляж достаточно дикий, поэтому коврики и зонтики придется везти с собой.

Бали – озеро близ Кыштымского карьера

CC BY 3.0 / Сергей Наруков / Каолиновый карьерКаолиновый карьер
CC BY 3.0 / Сергей Наруков / Каолиновый карьер
Каолиновый карьер
Пляж Кута на острове Бали
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Красивый Бали: чем занять себя на райском острове

Это самый молодой отечественный дубль известного курорта. Находится "русский Бали" на Урале, близ города Кыштым в Челябинской области на месте бывшего каолинового карьера.

Искусственное озеро образовалось здесь после 2011 года, когда прекратилась откачка воды, и территорию стало затапливать грунтовыми водами.

Благодаря глине вода Кыштымского карьера приобрела удивительный бирюзовый оттенок, а берега стали похожи на белоснежный песок. Местные жители окрестили эти места российским Бали, хотя, конечно, в целом не очень похоже.

Добраться до "русского Бали" можно исключительно на автомобиле по проселочной дороге и только в теплую сухую погоду, поскольку проезд к нему считается техническим и после дождя здесь легко застрять.

Мертвое море – озеро Баскунчак

© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОтдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Отдыхающие на озере Баскунчак в Ахтубинском районе Астраханской области

За право называться "российским Мертвым морем" борются сразу несколько сверхсоленых озер в Астраханской, Оренбургской, Волгоградской, Курганской областях и Хакасии.

Кояшское озеро в Крыму
CC BY-SA 4.0 / Nimuel23 / Кояшское озеро / Cropped image
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Самое известное среди них – озеро Баскунчак в Астраханской области. Соль отсюда везли еще по Великому шелковому пути в восьмом веке нашей эры.

Баскунчак – действительно мертвое море, его соленость составляет около 300 грамм на литр, а в озере нет никакой жизни, кроме бактерий. На его побережье имеются залежи лечебных глин, поэтому летом на озеро приезжает множество туристов.

Они останавливаются в местном санатории или просто проводят на берегу один день, купаясь в рапе (высококонцентрированном солевом водном растворе) и обмазываясь глиной. Добираться до Баскунчака лучше всего из Волгограда или Волжского.

Швейцария — Звенигород

© РИА Новости / В. КиселевПерейти в фотобанкВид на Саввино-Сторожевский монастырь, расположенный в двух километрах западнее Звенигорода
© РИА Новости / В. Киселев
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Вид на Саввино-Сторожевский монастырь, расположенный в двух километрах западнее Звенигорода

В России есть только одна подлинная Русская Швейцария – так называется деревня в Башкортостане, но по сути своей это сравнение по традиции относится к Звенигороду.

Холмистый ландшафт этой части Подмосковья чем-то и правда напоминает Швейцарию, а воздух считается идеально чистым, но все же Звенигород называют не "российской", а именно "Подмосковной Швейцарией".

Вокруг Звенигорода есть несколько горнолыжных курортов и пансионатов для лыжников с собственными трассами, а также два специализированных ведомственных пансионата. На территории одного из них действует собственная минеральная скважина, необходимая для бальнеологических процедур. Вода в ней очень эффективна при лечении ряда заболеваний.

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