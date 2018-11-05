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Поесть, как в кино: реальные кафе и рестораны из фильмов и сериалов
08:0005.11.2018
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Посетители кафе Две мельницы в Париже
© AFP 2018 / Eric Feferberg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Ирина Овчинникова. Популярные фильмы и сериалы привлекают множество поклонников на места съемок, в том числе в кафе и рестораны. Где попробовать улиток из "Красотки", а также "чертовски хороший кофе" и вишневый пирог из "Твин Пикса" — в материале РИА Новости.

"Крестный отец", бар Vitelli, Сицилия, Италия

CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Bar Vitelli en Savoca (famoso por una escena de "El Padrino")Бар Vitelli в Савоке
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Bar Vitelli en Savoca (famoso por una escena de "El Padrino")
Бар Vitelli в Савоке

По сюжету это бар, принадлежащий отцу Аполлонии — возлюбленной Майкла Корлеоне, где мафиози знакомился с будущим родственником.

© Paramount Pictures (1972)Кадр из фильма "Крестный отец"
© Paramount Pictures (1972)
Кадр из фильма "Крестный отец"

Забавно, но хозяин заведения, узнав, что на Сицилию приезжает Фрэнсис Форд Коппола для поиска натуры, назвал бар в честь литературного владельца — Вителли. У режиссера просто не осталось выбора. Кстати, в Савоке — деревне, где находится бар, также снимали сцену венчания Майкла.

"Стены и интерьер бара принципиально не обновляются, и везде — кадры из фильма, — рассказывает Максим из Химок. — Бизнес процветает: туристов очень много, правда, большинство заказывают только кофе. В качестве сувенира можно купить граппу с портретом Корлеоне, которая дороже магазинной в два-три раза. В подобные моменты так и слышится хриплый голос дона: "Это просто бизнес, ничего личного".

"Вам письмо", кафе Lalo, Нью-Йорк, США

CC BY-SA 2.0 / Camille King / cafe lalo red lightsКафе "Лало" в Нью-Йорке
CC BY-SA 2.0 / Camille King / cafe lalo red lights
Кафе "Лало" в Нью-Йорке

Одно из свиданий главных героев, персонажей Мег Райан и Тома Хэнкса, снимали в уютном венгерском кафе в Нью-Йорке.

© Warner Bros. Pictures (1998)Кадр из фильма "Вам письмо"
© Warner Bros. Pictures (1998)
Кадр из фильма "Вам письмо"

Поклонники фильма признают, что оформление заведения практически не изменилось, и рекомендуют попробовать здесь сладкую выпечку и гуакамоле.

"Красотка", ресторан Cicada, Лос-Анджелес, США

В этом ресторане с интерьером в стиле ар-деко снимали еще минимум два известных фильма — "Брюс Всемогущий" и "Мистер и миссис Смит".

© Touchstone Pictures (1990)Кадр из фильма "Красотка"
© Touchstone Pictures (1990)
Кадр из фильма "Красотка"

Cicada популярен не только у режиссеров и киноманов, но и у гурманов: бронировать столик тут надо за несколько недель. А к ужину придется приготовиться: надеть костюм или вечернее платье — дресс-код в заведении очень строгий.

"Амели", Сafé des Deux Moulins, Париж, Франция

© AFP 2018 / Eric FeferbergКафе "Две мельницы" в Париже
© AFP 2018 / Eric Feferberg
Кафе "Две мельницы" в Париже

Знаменитое кафе "Две мельницы", где Амели по сюжету фильма работает официанткой, — теперь одна из главных достопримечательностей Парижа.

© Claudie Ossard Productions (2001)Кадр из фильма "Амели"
© Claudie Ossard Productions (2001)
Кадр из фильма "Амели"

Интерьер кафе не менялся с 1950-х годов, но уже после выхода фильма новый владелец демонтировал табачный прилавок, за которым работала Жоржетта. Туристы, бывавшие в "Двух мельницах", отмечают, что идти туда стоит фанатам, мечтающим сфотографироваться с афишей или попробовать фирменный салат. Остальным цена блюд может показаться неоправданно завышенной.

"Я очень люблю фильм "Амели". Приехав в Париже, не могла не зайти, — рассказывает Анна Хадалаева из Москвы. — Готовилась к тому, что придется переплатить за кофе, поэтому неприятного шока не было. Вот что действительно расстроило — официанты не разрешают занимать столик, расположенный под знаменитым постером. Если будете в кафе, обязательно посетите туалетную комнату, и — подсказка — чтобы включить воду в кране умывальника, поищите на полу специальную клавишу для ног!"

"Одиннадцать друзей Оушена", Picasso, Лас-Вегас, США

CC BY 2.0 / Travis Wise / Dinner with PicassoРесторан Picasso в отеле-казино "Белладжио" в Лас-Вегасе
CC BY 2.0 / Travis Wise / Dinner with Picasso
Ресторан Picasso в отеле-казино "Белладжио" в Лас-Вегасе

Ресторан при пятизвездочном отеле-казино Bellagio послужил, по мнению режиссера Стивена Содерберга, лучшей натурой для сцены объяснения главного героя Дэнни в исполнении Джорджа Клуни с бывшей женой (Джулия Робертс).

© Warner Bros. Pictures (2001)Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"
© Warner Bros. Pictures (2001)
Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

Название ресторан получил благодаря картине Пабло Пикассо, висящей над входом в заведение. Другие работы знаменитого художника, а также его коллег — Клода Моне, Винсента ван Гога — выставлены в галерее изобразительного искусства на территории отеля.

"Полночь в Париже", Polidor, Париж, Франция

CC BY-SA 3.0 / Philippe Alès / Restaurant le Polidor à Paris (France)Crémerie-Restaurant Polidor в Париже
CC BY-SA 3.0 / Philippe Alès / Restaurant le Polidor à Paris (France)
Crémerie-Restaurant Polidor в Париже

Именно в этом заведении главный герой Гил Пендер, оказавшись в 1920-х годах, видит Эрнеста Хемингуэя. Реальный ресторан Polidor был одним из главных мест встреч французской богемы, в том числе Андре Жида, Джеймса Джойса, Хулио Кортасара и, конечно, самого Эрнеста Хемингуэя.

© Gravier Productions (2011)Кадр из фильма "Полночь в Париже"
© Gravier Productions (2011)
Кадр из фильма "Полночь в Париже"

С того времени мало что изменилось — меню и интерьер практически те же, а гостю покажут стол, за которым обычно обедал знаменитый американский писатель.

"Бесславные ублюдки", Bistrot La Renaissance, Париж, Франция

Bistrot La Renaissance считается одним из самых кинематографичных кафе Парижа — здесь снимали минимум шесть фильмов, не считая "Бесславных ублюдков".

© Universal Pictures (2009)Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"
© Universal Pictures (2009)
Кадр из фильма "Бесславные ублюдки"

Говорят, что режиссер Квентин Тарантино лично выбрал это кафе за перегородки, а также в целом за интерьер в стиле ар-деко: зеркала с патиной и стены с росписями, пожелтевшими от табачного дыма. Завсегдатаи Bistrot La Renaissance рекомендуют блюда французской кухни из меню, правда, полноценный обед обойдется недешево — около 50 евро.

"Темный рыцарь", Criterion Restaurant, Лондон, Великобритания

CC BY-SA 4.0 / rek / Interior of Criterion Restaurant / Cropped imageРесторан Criterion в Лондоне
CC BY-SA 4.0 / rek / Interior of Criterion Restaurant / Cropped image
Ресторан Criterion в Лондоне

В первой истории о Шерлоке Холмсе, "Этюд в багровых тонах", об этом заведении, открытом в 1873 году, вскользь говорит доктор Ватсон. На большом экране ресторан дебютировал, когда герой Кристиана Бейла (Бэтмен) встречает Рейчел Доус с Харви Дентом и предлагает сдвинуть столики.

© Warner Bros. (2008)Кадр из фильма "Темный рыцарь"
© Warner Bros. (2008)
Кадр из фильма "Темный рыцарь"

Также ресторан, где любили устраивать торжественные ужины крупные политические деятели Великобритании, снялся в британском сериале "Аббатсво Даунтон".

"Твин Пикс": Twede’s Cafe, Норт-Бенд, США

CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Twede's CafeКафе "Твидс" в Норт-Бенде
CC BY 2.0 / Jeff Hitchcock / Twede's Cafe
Кафе "Твидс" в Норт-Бенде

Лучшая реклама кафе, да и самого небольшого городка с населением в пять тысяч человек — телесериал Дэвида Линча "Твин Пикс", а также реплика главного героя, агента Купера, о вкусном вишневом пироге и "чертовски хорошем кофе".

© Lynch/Frost Productions (1990 - 1991)Кадр из сериала "Твин Пикс"
© Lynch/Frost Productions (1990 - 1991)
Кадр из сериала "Твин Пикс"

К сожалению, аутентичное кафе Mar-T, в котором снимали первый сезон, не сохранилось — его сожгли хулиганы. После восстановления хозяин поменял интерьер и название — на Twede’s Cafe. Но в 2015 году для съемок продолжения культового сериала решили вернуть первоначальное внутреннее и внешнее оформление.

"Для меня, как для фаната "Твин Пикса", посещение этого кафе было одной из целей поездки в США, — говорит Константин Полежаев из Санкт-Петербурга. — Для поклонников сериала в коридоре — подборка фотографий со съемок, обложки первых журналов начала 1990-х и даже наборы коллекционных карточек с персонажами. В меню, кроме вишневого пирога и "чертовски вкусного кофе", есть еще вкусные домашние бургеры, салаты и блюда американского завтрака".

"Как я встретил вашу маму": McGee’s Pub, Нью-Йорк, США

По одной из версий, именно в этом баре собирались сценаристы, работающие неподалеку, и в один из вечеров придумали сюжет для сериала "Как я встретил вашу маму". И McGee’s Pub стал прообразом бара "Макларенс", где встречались главные герои сериала.

© 20th Century Fox Television (2005–2014)Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"
© 20th Century Fox Television (2005–2014)
Кадр из сериала "Как я встретил вашу маму"

Сейчас в заведении есть целое меню под названием "How I Met Your Mother Monday", включающее в себя весьма оригинальные блюда: "Лучший бургер Нью-Йорка", "TedMosbyIsAJerk.com" (адрес сайта из сериала), сэндвич "Приоденься", комбо "Кодекс братана" и многое другое.

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