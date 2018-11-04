Тараканы используют приемы карате, чтобы не превратиться в зомби

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Изумрудные осы парализуют ядом мозг тараканов при укусе и используют их тела для выращивания своих личинок. В процессе роста личинки пожирают таракана, напоминающего в этот момент зомби. Исследователи из американского университета Вандербильта провели эксперимент, где стравили таракана с осой и засняли на камеру их бой, сообщает DailyMail.

Тараканы разработали своеобразную технику драки, чтобы отбиться от смертоносного жала изумрудной осы. Они используют свои колючие задние лапки, чтобы сбить противника с ног. Эти действия напоминают приемы карате. На видео зафиксированы удары таракана. Исследователи увидели этот процесс при помощи медленной видеосъемки.

Ученые отметили, что данный метод помогал 63% взрослых тараканов. Однако, молодым особям везло намного меньше. Они практически не защищали себя от укуса ос. По мнению наблюдателей, осы тоже знают об уязвимости юных насекомых.