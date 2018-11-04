Дома были веревочная лестница, турник, кольца и у каждого свой велосипед. Учился в городе, а на каникулы ездил в село. Сибирские деревни расположены прямо в лесах. В лес мы ходили с детства, о клещах даже не думали, да и ловили их на себе редко.

В «Столбах» — это заповедник в Красноярском крае — бывал с младенчества, примерно с тех пор, как научился уверенно стоять на ногах.