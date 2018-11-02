У меня уже случалось подобное: в 2014-м мы с приятелем смастерили аэродрезину — тележку с приводом от парамотора. Тогда нам удалось разогнаться до 62 километров в час. Это было незабываемо!

В этом году из своего старого велосипеда я решил изготовить велодрезину. Идея сама по себе не нова, но хотелось получить уникальную конструкцию под конкретную цель — неторопливую поездку по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), бывшему участку Транссиба, идущему вдоль озера Байкал.