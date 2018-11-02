Городской исследователь заброшенных мест, недоступных для обычного человека, Андрей МШ-урбэкс (от английского UrbEx — Urban Exploration) отправился в путешествие по рельсам Кругобайкальской железной дороги, идущей вдоль озера, на самодельной велодрезине. О том, как ее сконструировать, а также — как остановить поезд и пройти перевал Дятлова в тридцатиградусный мороз с мокрыми ногами, Андрей рассказал в интервью РИА Новости.
Их я и совмещаю в своем хобби — посещении заброшенных мест, связанных со Второй мировой войной, наследием распавшегося СССР и другими значимыми отрезками нашей истории. Я изучаю биографию каждого объекта, вплоть до анализа архивных данных.
Первый раз я побывал там в составе официальной экскурсии, увидел вживую огромную территорию. Времени тогда абсолютно не хватило для детального изучения ЧЗО, и потом я не раз туда возвращался уже сталкером.
При выборе страны всегда руководствуюсь наличием объектов, оставшихся от эпохальных событий.
Например, участок Атлантического вала во Франции или арсеналы — хранилища ядерных боеприпасов в странах бывшего Варшавского блока. Сейчас в географии моих путешествий Беларусь, Польша, Чехия, Германия, Финляндия, Швеция, Дания, Нидерланды, Франция, Бельгия, Австрия, Эстония, Латвия, Литва, Исландия.
Мы были там в конце марта. Средняя температура в это время — около нуля, но нам не повезло: сильно похолодало, до минус 32. Я в начале пути умудрился намочить лыжные ботинки, потом мне это аукалось весь поход. Но ощущение того, что ты находишься в сотнях километров от цивилизации, красота природы и полученный опыт того стоили.
У меня уже случалось подобное: в 2014-м мы с приятелем смастерили аэродрезину — тележку с приводом от парамотора. Тогда нам удалось разогнаться до 62 километров в час. Это было незабываемо!
В этом году из своего старого велосипеда я решил изготовить велодрезину. Идея сама по себе не нова, но хотелось получить уникальную конструкцию под конкретную цель — неторопливую поездку по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), бывшему участку Транссиба, идущему вдоль озера Байкал.
Конструкция разрабатывалась как грузопассажирская — два человека плюс багаж. Велосипед едет по рельсам, а к нему с помощью усов и раскосов прикреплена тележка, на которой размещается пассажир с вещами. В течение месяца я конструировал, пилил, сверлил, шлифовал, испытания проводил на всевозможных путях — от трамвайных до грузовых магистральных.
Очень забавно было наблюдать за реакцией горожан, когда вместо трамвая мимо остановки проезжал я на велодрезине.
Везти многочисленные элементы вдвоем было сложно, но зато, оказавшись на станции Байкал, мы без проблем собрали велодрезину и начали свое одиннадцатидневное путешествие.
Длина тупикового участка — 89 километров. Расстояние небольшое, и запланированные 11 дней могут показаться излишними. Но я решил снять фильм об этой дороге, и нам нужен был запас времени. В итоге мы останавливались почти у каждого красивого места, а их там очень много.
Эту железную дорогу построили еще в царское время. Она представляет собой узкую искусственную полку с десятками тоннелей, галерей, подпорных стен, мостов и прочих инженерных сооружений. Вся инженерия сделана очень красиво с архитектурной точки зрения и идеально вписывается в окружающий ландшафт.
Нас приятно удивили экскурсионные поезда с паровозами. Они усиливали атмосферу этой дороги.
Помимо паровозов, по КБЖД ездят и автомотрисы, и мотовозы, путейские тележки, тепловозы, есть даже экскаватор на рельсовом ходу.
Ночевали мы прямо в тоннелях. Раньше линия была двухпутной, но, когда она стала тупиковой, один путь убрали, и теперь в тоннелях достаточно места для палатки и, главное, там не страшен дождь. Впрочем, в первую нашу ночевку мы чуть не подскочили до свода тоннеля, когда проходящий тепловоз дал гудок — акустика очень хорошая.
В скалах множество трещин, и из-за этого нередки обвалы. Именно с этим связано самое яркое впечатление от поездки.
Приехав на очередное место ночевки, мы разбили лагерь не в тоннеле, благо прогноз погоды обнадеживал. Переночевав, решили провести целый день на одном месте, чтобы отдохнуть, позагорать, искупаться, а вечером пофотографировать. Отошли за водой буквально на час, а по возвращении увидели на земле множество крупных валунов, которых раньше не было. Один из рельсов был выгнут, колея расшита, несколько шпал — в труху. Движение по пути стало невозможным.
Ситуация складывалась скверная: рельс оставался целым, то есть электрический сигнал СЦБ проходил и диспетчер не мог узнать о случившемся. Вдобавок этот участок пути располагается в кривой между двумя тоннелями — обзор крайне плох. Потому мы стали ждать и прислушиваться, когда начнет приближаться состав.
Расчет был на то, что скорость движения невысокая и я успею заблаговременно остановить поезд.
Так и вышло — услышав гудок паровоза вдалеке, я побежал ему навстречу и круговым движением руки подал сигнал. Остановили состав.
Очень радовало дружелюбие местных жителей и туристов. Кто-то просил их покатать, многие фотографировали велодрезину. Особенно запомнились туристы из Германии. Они сильно удивились увиденному. «Это гениаль!», говорили.
Порадовало, конечно, что моя конструкция выдержала всю поездку. Она несовершенна, но оставляет широкий простор для модернизации, так что в свободное время будет чем заняться.
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