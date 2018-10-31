Эксперты составили список самых необычных сервисов регулярных авиакомпаний

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В список вошли чайная церемония на борту, аукцион за место в бизнес-классе и дети в кабине пилотов, сообщает АТОР.

Бортовое питание – особая тема для имиджа авиакомпании. Так, с июня 2018 года на борту самолетов British Airways появился кофе, приготовленный из специально созданной для этой авиакомпании смеси зерен.

На рейсах компании China Southern Airlines можно заказать чайную церемонию на борту, а "Азербайджанские авиалинии" готовы предоставлять чай или кофе в неограниченном количестве на протяжении всего полёта.

Не отстают и отечественные компании – авиакомпания "Россия" в этом году ввела услугу по заказу платного питания из меню известной сети кофеен, выбор и цены которого практически не отличаются от аэропортовых кафе сети.

Не секрет, что очень многие авиакомпании позволяют повысить класс своего перелета, потратив мили или доплатив фиксированную сумму. Если миль не хватает, то в компании Delta их можно просто купить и потратить уже через сутки.

Но есть и гораздо более азартные способы. Например, аукцион, суть которого в том, чтобы пассажир мог предложить свою сумму за переход в бизнес-класс. Если эта цена устроит компанию больше других вариантов, то с карты пассажира будет списана ровно такая же сумма.

Так, например, действуют в компаниях "Польские авиалинии LOT" и "Эл Аль". В израильской авиакомпании можно еще принять участие в аукционе по покупке пустого кресла рядом с собой, чтобы увеличить пространство.

На многих рейсах пассажирам предоставляются детские дорожные наборы. Они имеют разный рейтинг и ежегодно оцениваются специальной комиссией. Так, набор Car Organiser авиакомпании Lufthansa уже 4 раза получал "золото" в категории "Детский подарочный набор или подарок (до 6 лет)" на церемонии Travel Plus Airline Amenity Kits Awards. В этом наборе, помимо сладостей и мягкой игрушки-самолётика, можно обнаружить носки, зубную пасту и щётку.

А некоторые дневные рейсы израильской авиакомпании "Эль Аль" известны как "Полёты с Эль-Альчиком". Вместе с пассажирами в самолёте летит клоун или другой известный детский персонаж, который не только дарит подарки, но и развлекает во время полёта.

Дети свободно перемещаются по салону, помогают экипажу и могут даже пройти в кабину пилотов, получив сувенир от капитана. Доступны эти рейсы в июле, августе и дни религиозных праздников.

Медицинских ограничений, по которым пассажиру могут отказать в перелёте, достаточно много. Но всё же авиакомпании стараются идти навстречу людям с ограниченными возможностями.

В KLM, например, всегда имеется складное инвалидное кресло на борту, а многие туалетные комнаты авиафлота компании приспособлены для инвалидов. Также, если в этом есть необходимость, на борт KLM можно взять собаку-поводыря.