В Швеции откроется выставка "Отвратительной еды" со всего мира

СТОКГОЛЬМ, 31 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Выставка Disgusting Food ("Отвратительная еда") с необычными "деликатесами" со всех уголков мира откроется в среду в городе Мальмё на юге Швеции. Об этом РИА Новости сообщили ее устроители.

"Продукты и блюда настоящие. Критерием нашей выставки является, чтобы блюда были настоящие. Это народные традиции, которые живут и не умирают", — сказал один из организаторов выставки психолог Самуель Вест.

По его словам, для многих блюдо, к примеру, из бычьего пениса, которое готовят в Китае, или зажаренная морская свинка в Перу звучат очень необычно, но для кого-то это является частью традиции. Среди других примеров Вест назвал шведские деликатесы. Ветчина (окорок) — является одним из главных блюд шведского рождественского стола и на самом деле это свиное тазобедренное место. Сюрстрёмминг – еще один национальный деликатес Швеции. Это салака, которая консервируется методом брожения и продается в герметично закрытых банках. Многим в Швеции это блюдо нравится на вкус. Но какой у него неприятный запах из-за процесса брожения! Многие затыкают нос, открывая консервную банку, или кладут ее в сосуд с водой, чтобы "смягчить" эту вонь.

В целом на выставке представлено около 80 различных экспонатов-блюд, большинство из которых будут обновляться каждый день. Некоторые из блюд — муляжи или представлены на видео. Посетителям будет предлагаться попробовать от 5 до 10 и понюхать до 10 самых разных блюд. На выставке будет секция сыра, названная организаторами "Алтарь вонючего сыра", где самым вонючим стал сыр из Франции Vieux Boulogne.

На вопрос РИА Новости, о том, не является ли большинство таких необычных блюд – пережитком прошлого, Самуель Вест ответил, что сомневается в этом.

"Люди в эпоху глобализации становятся более националистически настроенными и все чаще связывают свою этническую принадлежность с тем, что мы едим", — сказал Вест. Он также заметил, что наше представление о том, что отвратительно или нет, меняется со временем. Двести лет назад, пояснил он, омары считались едой для заключенных и рабов, а сегодня это – деликатес и роскошь.

"Выставка "Отвратительная еда" может способствовать изменению взгляда на то, что отвратительно, а что нет, и может облегчить принятие в будущем более экологически благоприятных продуктов питания", — пояснил Вест. По его словам, производство, к примеру, мяса сегодня требует больших энергетических затрат, и поэтому ведутся дискуссии об альтернативных источниках белка. Идея есть насекомых или произведенное в лаборатории мясо вызывает сегодня у многих отвращение, что, вполне возможно, может измениться в будущем.

Выставка будет находиться в Мальмё до 27 января 2019 года и затем отправится в Германию и США.

"Но если нас пригласят в Москву, то мы не откажемся", — сказал Вест.

В 2017 году этот психолог обратил на себя внимание в Швеции открытием другой выставки, экспонатами которой стали различные неудачные и довольно странные устройства, не нашедшие отклика у потребителей или запрещенные органами контроля.