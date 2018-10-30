В Египте погиб мотопарапланерист из России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. Российский участник чемпионата мира по мотопарапланерному слалому в Египте Вячеслав Николаев погиб из-за собственной ошибки сборки спасательной системы "Агама", сообщил РИА Новости осведомленный источник в среде коллег спортсмена.

Ранее сообщалось, что 26 октября россиянин Вячеслав Николаев из-за сбоя в работе двигателя мотопараплана упал в озеро Карун и не смог выбраться. Министерство гражданской авиации Египта сообщало, что спортсмен не совершил необходимую предполетную проверку оборудования и спасательных средств.

Собеседница агентства рассказала, что это были соревнования типа слалома над водой на большой скорости. В случае падения спортсмена в воду срабатывает система "Агама". При соприкосновении с водой растворяется специальная таблетка, далее игла протыкает баллон, который надувает спасательный жилет.

"Спасательную систему после перелета необходимо правильно собрать. Есть определенные нюансы. Ошибку, которую допустил Вячеслав, все знают. Такие случаи в мире были. Тогда спортсмен при падении под тяжестью 40-килограммового мотора сразу уходит под воду. Никакие спасатели добраться до него просто не успеют", — сказала собеседница агентства.

Организатором чемпионата мира по мотопарапланерному слалому в египетском эль-Фаюме выступает Международная авиационная федерация FAI. В чемпионате участвуют спортсмены из 17 стран. Соревнование завершится 5 ноября.