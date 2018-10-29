В Иерусалиме состоится международный фестиваль уда

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Иерусалимский международный фестиваль уда пройдет с 8 по 17 ноября, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

Уд – этнический струнный инструмент грушевидной формы, особенно популярен в странах Ближнего Востока, Кавказа и Средней Азии.

В этом году на фестивале выступит TAKIM TAKIM – этно-фолк группа из Греции, музыканты которой при написании композиций вдохновляются традиционной балканской и средиземноморской музыкой. Кроме того, состоится концерт-трибьют в честь "короля уда" – Фарида аль-Атраша, и Умм Кульсум – одной из самых известных исполнительниц арабской музыки. Также на фестивале выступят студенты Иерусалимской академии музыки и танца, которые исполнят старинные композиции на иврите и арабском языке.

Впервые фестиваль состоялся в 2000 году – с тех пор в нем принимают участие, как известные израильские музыканты, так и иностранные исполнители мирового уровня.