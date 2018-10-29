Туристы раскупают путевки в Таиланд на зиму, не дожидаясь открытия Египта

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Туроператоры заявляют, что новости о возможном открытии Египта, пока никак не сказались на продажах туров на курорты Таиланда. Объемы раннего бронирования туров в Таиланд на зимний сезон у крупнейших игроков направления уже превышают прошлогодние на десятки процентов, сообщает АТОР.

Министерство туризма и спорта Таиланда прогнозирует, что в этом году турпоток из России де-факто вернется к докризисным показателям, составив более 1,7 миллионов туристов. Данные туроператоров подтверждают достаточно уверенный рост направления этой зимой. Так, у одного из крупнейших игроков на направлении объемы раннего бронирования туров в Таиланд уже опережают прошлогодние показатели конца октября на 27%.

На растущий спрос, по мнению представителей компании, повлияли сразу несколько факторов. В какой-то степени на спрос на Таиланд и на Юго-Восточную Азию в целом влияет по-прежнему закрытое авиасообщение с популярными курортами Египта, благодаря чему направление стало для части туристов хорошей альтернативой для пляжного отдыха в зимний период.

И, тем не менее, это влияние косвенное: различия в ценовом позиционировании, дальности перелета, типа отдыха и питания играют свою роль – у Таиланда своя, достаточно устойчивая к "египетскому влиянию" аудитория, считают в компании.

Главный фактор роста спроса, считают эксперты, – это разнообразие полетных программ и наличие качественных отельных объектов для туристов.