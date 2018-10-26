В Греции землетрясение разрушило православный монастырь

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,9 баллов повредило православный монастырь Строфадия, сообщает издание Ekklisia Online.

"Землетрясение магнитудой от 5,1 до 6,9 балла произошло рано утром в пятницу к юго-западу от острова Закинтос (Закинф). В его эпицентре оказался монастырь Строфадия, башня которого полностью разрушена. В некоторых районах произошли камнепады и повреждены линии электропередач", — пишет издание.

По информации Генерального секретариата по вопросам гражданской защиты, данных о пострадавших не поступало.

В ночь на пятницу в Ионическом море было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,9 баллов в 122 км к юго-западу от города Патры.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".