Сеть марин на Кубани сможет привлечь новых туристов, заявил губернатор

КРАСНОДАР, 23 окт — РИА Новости. Сеть марин на побережье Краснодарского края сможет привлечь новую категорию туристов, развитие сети должно осуществляться на основе государственно-частного партнерства, считает губернатор региона Вениамин Кондратьев, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы администрации края.
"Развитие сети марин в регионе должно осуществляться на основе государственно-частного партнерства", — заявил глава региона в ходе рабочей поездки в Туапсинский район.
Уточняется, что среди перспективных направлений развития санаторно-курортного комплекса региона является создание сети марин. При гостиничном комплексе в поселке Небуг планируется оборудовать стоянку, куда смогут заходить маломерные суда из близлежащих курортных городов.
"Одна или даже несколько марин проблему не решат. Они нужны по всему побережью края: в Анапе, Новороссийске, Туапсе. Этот вид отдыха сможет привлечь новую категорию туристов", – отметил Кондратьев. При этом он подчеркнул, что развитие сети марин в регионе должно осуществляться на основе государственно-частного партнерства.
"Сеть марин позволит людям на яхтах отдыхать по всему побережью вплоть до Крыма", – заключил Кондратьев.
По данным краевых властей, в настоящее время на Черноморском побережье Краснодарского края функционируют девять марин общей вместимостью до 600 судов.
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