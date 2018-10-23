Эксперты назвали самые популярные у туристов города Центральной России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. На первом месте рейтинга самых популярных городов среди туристов, путешествующих самостоятельно, оказался Осташков в Тверской области, сообщает Tvil.ru.

На втором месте расположился Суздаль (Владимирская область), на третьем – Воронеж. Замкнули пятерку Переславль-Залесский (Ярославская область) и Тула.

Также в десятку вошли Ярославль, Тверь, Мышкин (Ярославская область), Углич (Ярославская область) и Калуга.

В этом году туристы бронируют поездки в города Центральной России на период от двух до четырех дней, Дешевле всего — в Воронеже (1769 рублей) и Ярославле (1631 рубль), дороже всего – в Мышкине (6857 рублей) и Угличе (5544 рубля).

При этом, жилье стоимостью от четырех до шести тысяч рублей в сутки зачастую бронируют на две — три семьи или пары, то есть до одной тысячи рублей на человека.