Китайские туристы за 2017 год потратили в Москве более миллиарда долларов

ПЕКИН, 22 окт — РИА Новости. Туристы из Китая в 2017 году потратили в Москве более одного миллиарда долларов, заявил помощник министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

"Сейчас, конечно, много китайцев посещают Россию, хотят посмотреть Москву, Санкт-Петербург и другие города, природу. И, конечно, они там тоже делают покупки, там хорошие товары есть. В Москве в прошлом году китайские туристы потратили больше одного миллиарда долларов", — сказал он на встрече с журналистами.

По словам помощника министра, в прошлом году 140 миллионов китайских туристов выезжали за границу.

"Средние расходы с каждого китайского туриста — 5 тысяч долларов, а в Париже — 12 тысяч евро. Там очень много элитных товаров, перед каждым магазином большая очередь китайцев", — отметил он.