В Японии на полгода раньше срока зацвела сакура

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Экстремальные погодные условия, в том числе, два недавних тайфуна, вызвали преждевременное цветение сакуры, сообщает Lonely Planet.

Обычно листья на деревьях сакуры выделяют специальные вещества, которые препятствуют цветению раньше времени. Но по словам специалиста по цветам Хироюки Вада, сильные шторма лишили деревья листьев и это, в сочетании с хорошей и теплой погодой, заставило сакуру расцвести преждевременно.

Также эксперт заявил, что есть информация уже о более, чем ста цветениях по всей стране и подчеркнул, что эти деревья не будут цвести весной повторно. Но Вада заверил, что все-таки большинство деревьев сакуры будут радовать туристов и жителей страны по расписанию.