МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Столичные парки – популярнейшие места отдыха москвичей и туристов. До сих пор вызывает ажиотаж открытое весной прошлого года "Зарядье". Удивительные музеи-усадьбы "Коломенское" и "Царицыно" привлекают и природой, и историей, и даже мистикой. Чем заняться в столичных парках, как учить английский на природе и надолго сохранить красочные осенние листья — в материале РИА Новости.

Горячий сезон

© Фото : пресс-служба парка "Царицыно" Парк "Царицыно" © Фото : пресс-служба парка "Царицыно" Парк "Царицыно"

В список must see для гостей города эксперты традиционно включают самые интересные парки. Например, "Зарядье": его парящий мост, ледяная пещера и полеты над Москвой и над Россией. Музеи-усадьбы — "Коломенское", "Царицыно" и "Кусково", а также парк Горького с его самой большой площадкой для детей в России, огромным количеством развлечений и богатой историей и парк Победы на Поклонной горе с его мемориалами и стеллами.

Вопрос, чем заняться в парках в межсезонье, сотрудникам кажется странным — межсезонья в парках не бывает. Осень, тем более золотая, — красивое и насыщенное событиями время. "В парках Москвы всегда можно найти занятия по душе, — говорят в пресс-службе Мосгорпарка. — Именно осенью начинается новый сезон занятий в детских кружках, секциях и не только — много интересного найдут для себя и любители активного отдыха, и ценители прекрасного".

"Эрмитаж" приехал в парк

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Парк "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Парк "Зарядье"

"Парк настоящего будущего", — так позиционирует себя "Зарядье", построенный на пустыре, где раньше стояла гостиница "Россия". Это первый масштабный парк в пределах бульварного кольца, созданный за последние двести лет. Его фишки — парящий мост, амфитеатр под стеклянной корой, ледяная пещера, Флорариум.

© Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Парк "Зарядье" © Фото : пресс-служба парка "Зарядье" Парк "Зарядье"

Также в парке появился свой "Эрмитаж". "С 18 октября по 16 ноября будет работать новый VR-кинотеатр, где вы сможете увидеть фильм "Эрмитаж. Виртуальное погружение во времени и пространстве", — обещают в пресс-службе парка.

Кроме того, к услугам гостей концертный сезон — от барокко до Quest Pistols, музеи и бесплатные лекции.

Личная жизнь царя

В музее-усадьбе "Коломенское" открылась выставка "Театр в советском фарфоре". Можно увидеть портреты, композиции, фарфоровые скульптуры великих русских артистов в театральных образах и полюбившиеся зрителям сюжеты театральных постановок.

Но, конечно, лучше всего осенью в "Коломенском" просто гулять, любоваться яркими красочными пейзажами, заглянуть в домик Петра I, познакомиться с царским бытом, посетив Конюшенный, Сытный и Поваренный дворы. Любители мистики могут по мостикам и оврагам дойти до камней желаний. Их два: Девий и Конь-камень (или Гусь-камень).

Считается, что Девий камень помогает забеременеть, ну а Конь или Гусь – отвечает за мужскую силу.

Но и склонным к мистицизму, и скептикам стоит посетить парк вечером 4 ноября, тут пройдет "Ночь искусств". Интересно будет всем: концерты, выставки, лекции. Более того, историки расскажут про парадную и личную жизнь царя Алексея Михайловича.

Хлебный дом как дворец

© Фото : пресс-служба парка "Царицыно" Парк "Царицыно" © Фото : пресс-служба парка "Царицыно" Парк "Царицыно"

В усадьбе "Царицыно" — концертный сезон. В эти выходные, к примеру, состоится музыкальный поединок "Барочная дуэль: Италия-Испания".

© Фото : пресс-служба парка "Царицыно" Парк "Царицыно" © Фото : пресс-служба парка "Царицыно" Парк "Царицыно"

"Царицыно", как и "Коломенское", предлагает погрузиться в жизнь царей. На территории парка – дворцы, дома (например, Хлебный дом) и корпуса, которые выглядят как дворцы, ажурные ворота и мосты.

Чистый звук и именная лавочка

Парк Горького этой осенью объединил автотранспорт и экологию. "Увлекательное путешествие на комфортабельном электромобиле можно совершить по Музеону, Партеру и Нескучному саду, по эпохам и настроениям Парка Горького", — сообщает пресс-служба.

В пятницу вечером парк приглашает всех на медитацию с гонгами. Обещают "чистый звук в самом центре Москвы". Термос с чаем и коврик лучше взять с собой.

Кроме того, в Парке Горького можно организовать себе или близкому человеку именную лавочку с личным посланием.

Сейчас в парке проводятся осенние тренинги, лекции, концерты, выставки и квесты.

Говорите по-английски

© Фото : пресс-служба музея-усадьбы "Кусково" Музей-усадьба "Кусково" © Фото : пресс-служба музея-усадьбы "Кусково" Музей-усадьба "Кусково"

В Парке Победы осенью проходят танцевальные мастер-классы, кулинарные конкурсы, а еще там можно увидеть потрясающие закаты, иногда – самые красивые в Москве.

В саду имени Баумана этой осенью начались регулярные встречи разговорного клуба английского языка по мотивам сериала "Friends" — каждый понедельник и пятницу с 20:30.

А в усадьбе Воронцово — тренировки на TRX-петлях на недавно открытом воркауте — их проводят каждую пятницу с 11:30.

Осенние детские мастер-классы проводят во многих парках. Например, в Перовском в ближайшие выходные всех желающих научат составлять гербарий из осенних листьев и собирать икебану.

"За 2010 год парки посетили 15 миллионов человек. После старта программы по благоустройству парковых территорий мы уже видим совсем другие цифры, — рассказывают в пресс-службе Мосгорпарка. — Так, за прошлый год парки приняли уже 116 миллионов гостей".