В АТОР надеются, что цены на туры в Египет сохранятся на уровне 2014 года

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Говорить о том, какими будут цены на туры в Египет зимой, можно будет только после того, как авиасообщение между этой страной и Россией полностью восстановят, но есть надежда, что они останутся на уровне 2014 года, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме, отметив, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере. Он отметил, что в ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран "обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх".

"Сейчас никто не сможет определенно сказать, какие будут цены на туры в Египет, если в ближайшие месяцы восстановят чартерные авиаперелеты на курорты этой страны. Однако есть ожидания, что цены на отели и услуги в Египте сохранятся на уровне 2014 года. До прекращения авиасообщения с Египтом тур в отель 4 звезды с обслуживанием по системе "Все включено" на неделю с перелетом и трансфертом стоил 25-29 тысяч рублей", — сказала собеседник агентства.

Она подчеркнула, что говорить о том, когда будет открыто полноценное авиасообщение с Египтом, можно будет только после того, как проверят безопасность в воздушных гаванях этой страны и сочтут её соответствующей всем требованиям.

"Изменение цен возможно как в одну, так и в другую сторону. Чтобы набрать обороты, египтяне могут на первое время пойти даже на снижение стоимости отелей, услуг, по крайней мере зимой", — прокомментировала ситуацию Ломидзе.