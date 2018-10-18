Глава Ростуризма предлагает популяризировать экотуризм

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Долю поездок по России с целью экологического туризма следует поднять до 10%, чтобы она не уступала среднемировой, считает глава Ростуризма Олег Сафонов.

"В мире примерно 10% поездок совершается с целью экологического туризма. К сожалению, в нашей стране мы такой долей похвастаться не можем. Однако это резерв, который мы должны реализовать", — заявил он на международной конференции "Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России" на всесезонном горном курорте "Роза Хутор" в Сочи.

"Мы понимаем, что таких нетронутых участков в мире остается все меньше, поэтому желание посетить их, полюбоваться на них, конечно же, возрастает и воздействие на природу тоже увеличивается", — добавил он.

Глава Ростуризма полагает, что популярный нынче дикий туризм стоит заменить организованным. "Организованный туризм не будет наносить ущерба особо охраняемым природным территориям, а также создаст дополнительные возможности для заработка", — отметил Сафонов.

Он также добавил, что общее число экотуристов с 2011 года выросло на 50%.