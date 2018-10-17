МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Полноценное открытие чартерного авиасообщения с курортами Египта стало бы особенно актуальным накануне зимнего сезона, так как аналога этому удобному и экономичному туристическому направлению для россиян нет, заявил РИА Новости советник по транспорту руководителя Федерального агентства по туризму Дмитрий Горин.

По его словам, технических препятствий к быстрому восстановлению турпотока в Египет из РФ не возникнет, поскольку авиакомпании имеют достаточно самолетов и могут получить допуски на чартерные полеты в Египет уже через две недели, а туроператоры располагают действующими контрактами с египетскими отелями и туроператорами.

Он подчеркнул, что и туристы, и туроператоры хотели бы возобновления прямых чартерных рейсов на курорты Египта. "Авиакомпании, отельные базы курортов, туроператоры готовы в кратчайшие сроки подготовить полетные программы и предложения в рамках турпакетов на это направление", — сказал собеседник агентства.

"Египет — доступное и бюджетное для россиян туристическое направление с удобным перелетом. Особенно открытие полного авиасообщения между нашими странами было бы актуально накануне зимнего сезона, так как пляжный Египет не имеет конкуренции среди наших соотечественников в это время года", — прокомментировал ситуацию Горин.

Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси восстановить регулярное авиасообщение между двумя странами в полном объеме, отметив, что Египет делает все необходимое для обеспечения безопасности в авиасфере. Он отметил, что в ходе состоявшейся встречи лидеры двух стран "обсудили проблематику чартерных полетов на популярных у россиян туристических направлениях в Хургаду и Шарм-эш-Шейх".