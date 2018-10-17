В Таиланде спасли травмированного туриста, пролежавшего два дня в горах

БАНГКОК, 17 окт – РИА Новости. Гражданские и военные спасатели, участвовавшие в трехдневной поисково-спасательной операции по розыску туриста, пропавшего на территории горного заповедника на северо-западе страны, завершили спасение мужчины, пострадавшего в результате падения в пропасть, сообщает Третий национальный телеканал Таиланда.
Турист, 46-летний гражданин Таиланда, во время одиночного похода по территории горного национального парка Кхао Лем в провинции Канчанабури, упал в 12-метровую пропасть. При падении мужчина получил перелом ноги и травму головы.
Лесные рейнджеры, обеспечивающие безопасность на территории заповедника, нашли пострадавшего в тот же день и оказали ему первую помощь, однако любые попытки вынести его с места падения по горам, густо поросшим джунглями, до дороги, находившейся на значительном расстоянии, представляли большую опасность для раненого.
Рейнджеры обратились за помощью к военным. Команда спасателей, в составе которой был врач, пешком прибыла на место, чтобы подготовить эвакуацию раненого на вертолете. Однако сильный дождь и туман долго не позволяли сделать это.
Когда погода на время улучшилась, военнослужащие и лесные рейнджеры вынесли пострадавшего на носилках на поляну, находившуюся в двух километрах от места его падения, где их подобрал вертолет сухопутных войск Таиланда.
Пострадавшему оказана квалифицированная медицинская помощь в городской больнице Сангкхлабури. В операции по его спасению приняли участие более 50 человек – лесные рейнджеры, военнослужащие и гражданские медработники.
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