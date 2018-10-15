Россиян предупредили о стихийных бедствиях во Франции и Индии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. МИД России предупредил соотечественников об опасности стихийных бедствий во Франции в и Индии.

"Франция – прогнозируются ливни, грозы, сильный ветер и наводнения в регионе Окситания, в особенности в департаментах Арьеж, Од, Тарн и Эро; возможны перебои в электроснабжении, заторы на дорогах, падение деревьев и обрушение конструкций. Индия – последствия циклона Титли: возможны подтопления домов и дорог в штатах Одиша, Телангана и Андхра Прадеш", — говорится в сообщениях департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.

Кроме того, ведомство предупреждает о перебоях в работе транспорта в Европе.

"Италия – 15 октября – 24-часовая забастовка работников аэропортов Фьюмичино и Чампино в городе Рим; возможны задержки и отмена рейсов… Германия – до 18 октября закрыто движение по высокоскоростной железной дороге Кёльн – Франкфурт; поезда перенаправлены на линию "Рейн" и не останавливаются на станциях Монтабаур, Лимбург и Зибург/Бонн", — сообщает МИД.

Также министерство предупредило о намеченных на 16 и 17 октября демонстрациях профсоюзов в Лиме и запланированных на 23 октября протестах оппозиции в Дакке.