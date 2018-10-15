В Крыму рассказали о росте спроса на отдых в осенне-зимний период

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости. Спрос на отдых в осенне-зимний период в Крыму вырос, популярность курортов полуострова остается высокой, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Ранее крупный российский туроператор "Библио-Глобус" впервые продлил чартерные рейсы в Крым на осенне-зимний сезон в связи с повышенным спросом у туристов.

"Популярность крымского направления для отдыха не снижается с приходом осени. Крым продолжает показывать непрерывный спрос на отдых и в осенне-зимний период. Туроператоры и отельеры отмечают, что идут активные бронировки на осенние и зимние каникулы, новогодние и рождественские праздники. Провести выходные и праздники у моря, надышаться горным воздухом стремятся всё больше наших соотечественников", — сказал Волченко.

Министр отметил, что по данным экспертов, бронирования идут довольно активно, спрос более чем на 20% превышает прошлогодний, а глубина продаж достигает января 2019 года.

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