Бали, одна из провинций Индонезии, привлекает туристов со всего мира удивительной флорой и фауной, разнообразием возможного досуга и уникальной местной культурой. Говорят, что этот остров меняет людей, побуждая взглянуть на привычные вещи по-иному. Каждый выносит для себя из путешествия на Бали что-то сокровенное и неповторимое — то, что не всегда получается описать словами. Чем занять себя на райской земле — в материале РИА Новости.
Путь от Москвы до Денпасара, столицы Бали, неблизкий. Прямой перелет длится порядка 11 часов, но далеко не все авиакомпании летают по этому маршруту. С 28 октября «Аэрофлот» совместно с «Россией» открывает прямые рейсы между двумя столицами по средам, пятницам и воскресеньям. Цена авиабилета на середину ноября — от 49 000 рублей.
Дорога может обойтись в чуть меньшую сумму, если турист согласен лететь с пересадкой. К примеру, при стыковке в Катаре или Китае билет стоит 45 000 рублей. Если лететь через Дубай, цена — те же 49 000 рублей, как и при прямом перелете.
«За первые шесть месяцев этого года российский турпоток в Индонезию вырос на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, достигнув 68,8 тысячи человек», — сообщает Агустини Рахайю, директор по сотрудничеству со странами Европы Министерства туризма Индонезии.
Число российских туристов на Бали увеличивается с каждым годом. Некоторые, оказавшись там однажды, принимают решение остаться в Индонезии на ПМЖ, поэтому русская речь на Бали — совсем не редкость. Даже местные жители уже осваивают фразы на русском. С английским языком дела здесь обстоят неважно — на простейшем уровне им владеют только работники отелей.
А с таксистами придется общаться, скорее всего, жестами.
Обменивать деньги следует с особой осторожностью. Балийцы — люди добродушные, но лукавые: не упустят шанс обмануть зазевавшегося туриста хотя бы на пару долларов.
Досуг на Бали можно условно разделить на четыре категории: спорт, развлечения, экскурсии и релакс.
Одним из самых популярных видов активного отдыха на острове был и остается серфинг. Если прежде вы никогда не вставали на доску, то Бали как нельзя лучше подходит для покорения своей первой волны. В любой части острова нетрудно найти отличную школу с русскоговорящими тренерами, которые покажут вам, что значит «быть на волне».
Выбор пляжей широкий. Стоит, к примеру, посетить Баланган — одно из популярнейших мест среди опытных серферов; а также пляжи Бингин, Паданг Паданг и Вайт-Сэндс Бич.
Кроме серфинга, на острове можно поучаствовать в рафтинге — сплаве по горным рекам с прохождением естественных и искусственных препятствий на время.
В туристических зонах буквально на каждом углу — стойки с красочными буклетами. Около них — крикливые мальчишки, зазывающие туристов на дайвинг, парасейлинг, катание на банане, fly fish и многое другое. Стоит только проявить минимальный интерес, как дружелюбные балийцы тут же завалят вас предложениями.
Бали считается островом тысяч храмов, и это не преувеличение: их там около 20 000. Коренные жители весьма религиозны, и любая домашняя постройка имеет право называться храмом. Однако среди всего этого многообразия принято выделять девять самых крупных храмов, которые, по поверьям, оберегают остров.
В их число входит, к примеру, Пура Бесаких у подножья вулкана Агунг, храм на утесе Улувату, Тана Лот и Пура Гоа Лава.
Визитная карточка Бали — великолепная природа.
Вулкан Батур овеян легендами и магией. Три его кратера периодически выбрасывают пепел, пугая местных жителей, поэтому тут проводятся масштабные церемонии по задабриванию духов. Это место считается особенным, недаром по периметру кальдеры построено 27 храмов. Балийцы верят, что Батур объединяет духов четырех природных стихий: земли, воды, воздуха и огня.
Еще Бали славится множеством красивейших водопадов. Самый большой из них — 80 метров в высоту — Секумпул. Он находится в глубине острова, поэтому добираться до него долго, но это того стоит! Правда, придется спуститься в ущелье по узкой тропе до деревянного помоста, а там наткнуться на надпись вроде: «Направо пойдешь — к водопадам Секумпул попадешь, налево пойдешь — к водопадам Лемуки попадешь».
Если вы остановились в Убуде, вам просто необходимо посетить «обезьяний лес» — Алас Кетадон. Обезьяны на острове — чуть ли не священные животные. Они считаются воплощением мифических воинов царя обезьян Ханумана, а это значит, что если вы пришли к ним в гости, прячьте все ценное по карманам, еще лучше — оставляйте в машине.
Эти любопытные и вороватые животные любят все, что плохо лежит, а за банан или бутылку газировки готовы прямо сражаться.
Но если сохранять бдительность, то поход в Алас Кетадон доставит лишь приятные эмоции.
После знакомства с приматами можно подружиться с еще одним представителем местной фауны — мусангом. Знаменит этот грызун главным образом тем, что производит самый дорогой сорт кофе — копи лювак. Его продают в Европе по цене 400 долларов за килограмм. Поэтому кофеманы съезжаются на балийские плантации: на острове копи лювак в разы дешевле.
Еще из разряда must see — рисовая терраса Тегалланг. Находится в одноименном районе, в 20 минутах езды от Убуда. Потрясающий зеленый массив: там можно увидеть рис на самых разных стадиях развития. Если приедете рано утром, удастся прогуляться без толп туристов.
Достопримечательностей на Бали много, но все же главное — это люди, местная культура очаровывает.
Поэтому перед поездкой узнайте, не совпадают ли даты вашего пребывания на острове с какими-то праздниками, фестивалями или церемониями.
Балийские религиозные традиции напоминают театрализованное шоу: полюбуйтесь на танцы Легонг или представления, посвященные Дню тишины.
Если захочется отдохнуть от экскурсий, тусовок и водных видов спорта, отправляйтесь на острова Гили, что в нескольких десятках километров от Бали. Трансфер — из Паланг Бэя, порта на востоке острова. В архипелаге Гили три острова: Траванган (самый большой и населенный), Мено (средний) и Эйр (самый маленький и безлюдный).
Гили — это уединение, спокойное море и белый песок. На островах отсутствует автотранспорт, есть лишь лошади и велосипеды.
Вокруг — первозданная природа и всепоглощающее спокойствие. Здесь встречают самые красивые закаты, смотрят фильмы в кинотеатре под звездным небом, слушая шум прибоя, познают себя или наслаждаются обществом друг друга. А еще — живут в моменте, растянувшемся в вечности.
Боги и бесы, священные обряды и отвязные вечеринки, джунгли и волны: у каждого полюса на Бали есть противоположный.
Что из этого ближе лично вам, можно узнать, лишь попав на остров. Здесь нужно видеть, слышать и чувствовать.
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