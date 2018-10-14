Путь от Москвы до Денпасара, столицы Бали, неблизкий. Прямой перелет длится порядка 11 часов, но далеко не все авиакомпании летают по этому маршруту. С 28 октября «Аэрофлот» совместно с «Россией» открывает прямые рейсы между двумя столицами по средам, пятницам и воскресеньям. Цена авиабилета на середину ноября — от 49 000 рублей.

Дорога может обойтись в чуть меньшую сумму, если турист согласен лететь с пересадкой. К примеру, при стыковке в Катаре или Китае билет стоит 45 000 рублей. Если лететь через Дубай, цена — те же 49 000 рублей, как и при прямом перелете.