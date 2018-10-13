В Англии белка пришла на встречу экологического комитета

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Сотрудник администрации Лондона Джилс Бродбент снял на видео то, как белка пришла на встречу экологического комитета городского парламента, сообщает UPI.

По словам очевидцев, белка несколько раз вбегала и выбегала из комнаты заседаний.

По их мнению, появление животного оказалось вполне уместным: на заседании как раз обсуждали экологическое воздействие аэропорта Хитроу на окружающую среду.

Советник Партии зеленых Каролин Рассел добавил: "Очевидно, белка просто хотела убедиться, что голос дикой природы тоже представлен на заседании".