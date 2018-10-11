В Минтрансе готовы обсудить возобновление полетов в Шарм-эш-Шейх

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия готова обсудить с египетскими коллегами вопрос возобновления полетов в Шарм-эш-Шейх, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

"В случае постановки вопроса нашими коллегами мы будем готовы ответить на эти вопросы. Определённое развитие ситуации сейчас есть", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться возобновление полетов в Шарм-эш-Шейх на переговорах лидеров двух стран в Сочи 17 октября.

"Именно сейчас обсуждается вопрос о направлении нашей комиссии туда, чтобы ещё раз проинспектировать готовность наших египетских коллег к обеспечению всех мер безопасности", — добавил он.