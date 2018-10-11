Иностранные туристы могут принести России до 15,5 миллиарда долларов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Правительство планирует к 2024 году увеличить доходы от приема интуристов в 1,7 раза, сообщает АТОР.
Ассоциация уточняет, что правительство утвердило основные направления развития внутреннего и въездного туризма, улучшения инфраструктуры и повышения качества туристских услуг, а также популяризации национального туристского продукта на внутреннем и международном рынках.
К 2024 году объем экспорта услуг категории "поездки" должен вырасти до 15,5 миллиарда долларов (в 1,73 раза относительно 2017 года).
Для содействия развитию экспорта услуг планируется упростить визовый режим. Развитие туристской инфраструктуры будет взаимосвязано со стратегией пространственного развития РФ, в том числе через использование механизмов государственно-частного партнерства. Это означает и создание условий для формирования туристских продуктов, и снятие барьеров, затрудняющих развитие внутреннего и въездного туризма.
Туроператоры в сфере въездного туризма считают, что можно и нужно детализировать данные меры, утвержденные правительством РФ. Это касается не только упрощения порядка оформления виз, но и введения электронной версии разрешительных документов, финансирования пресс-туров, представительства российских участников туррынка в международных туристических выставках.
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