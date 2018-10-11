Искры, брызги и ускользающая красота: самые удивительные водопады мира

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Смотреть на воду и, тем более, на водопады можно бесконечно: брызги искрятся на солнце, рев потока завораживает, удивительные пейзажи вокруг восхищают. Порой, водопады становятся самой значимой достопримечательностью региона или страны, посмотреть на них приезжают десятки тысяч туристов. О том, где расположены самые красивые водопады в мире, чем они интересны, — в материале РИА Новости.

Ниагарский водопад, отделяющий американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио, состоит из трех потоков: водопада "Подкова", Американского водопада и водопада "Фата невесты".

По объему проходящей через него воды Ниагарский водопад — самый мощный в Северной Америке. Его максимальная высота — 57 метров, а ширина — более тысячи метров.

Анхель — самый высокий водопад в мире. Он расположен в тропических лесах Венесуэлы, на территории Национального парка Канайма.

Общая высота водопада 979 метров, а ширина — 107 метров.

© AP Photo / Keystone, Steffen Scmidt Рейнский водопад в Швейцарии © AP Photo / Keystone, Steffen Scmidt Рейнский водопад в Швейцарии

Рейнский водопад — одна из главных "водных" достопримечательностей Швейцарии. Это самый полноводный равнинный водопад Европы. Его высота — всего 23 метра, зато в ширину водопад простирается на 150 метров.

© Fotolia / nelik Водопад Дэтянь на границе Китая и Вьетнама © Fotolia / nelik Водопад Дэтянь на границе Китая и Вьетнама

Водопад Дэтянь (или Банзек) — самый крупный естественный водопад в Юго-Восточной Азии. Он расположен на границе Китая и Вьетнама. Общая высота его каскадов составляет 60 метров, а ширина — около 200 метров. Во время половодья водопады с китайской и вьетнамской стороны сливаются в один поток.

Парк водопадов "Менделиха" находится на южном склоне хребта Аибга на высоте 1470 метров (Сочи). Чтобы добраться до него, нужно сначала подняться до Роза Пик (2 320 метров), а затем спуститься на другую сторону горы, куда ведет кресельная канатная дорога "Эдельвейс".

В парке — три маршрута (Малое, Среднее и Большое кольцо) и семь водопадов, самый высокий из которых – "Золотой" (77 метров).

© Fotolia / alekosa Водопад Тис-Ысат на реке Голубой Нил в Эфиопии © Fotolia / alekosa Водопад Тис-Ысат на реке Голубой Нил в Эфиопии

Водопад Тис-Ысат находится на реке Голубой Нил в Эфиопии. Его высота колеблется от 37 до 45 метров, а ширина — от 100 до 400 метров в зависимости от времени года и количества осадков. Название водопада в переводе с амхарского означает "дымящаяся вода".

Сельяландсфосс - один из самых известных водопадов Исландии. Несмотря на небольшую высоту (60 метров), это очень живописный водопад, которым, благодаря его расположению над глубокой впадиной в скале, можно любоваться буквально со всех сторон, в том числе и видеть его "изнанку".

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