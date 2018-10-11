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Искры, брызги и ускользающая красота: самые удивительные водопады мира
09:3411.10.2018
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Ниагарский водопад
© AFP 2018 / Karen Bleier

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Смотреть на воду и, тем более, на водопады можно бесконечно: брызги искрятся на солнце, рев потока завораживает, удивительные пейзажи вокруг восхищают. Порой, водопады становятся самой значимой достопримечательностью региона или страны, посмотреть на них приезжают десятки тысяч туристов. О том, где расположены самые красивые водопады в мире, чем они интересны, — в материале РИА Новости.

CC BY 2.0 / Angel de los Rios / Cataratas del Niagara IIНиагарский водопад
CC BY 2.0 / Angel de los Rios / Cataratas del Niagara II
Ниагарский водопад

Ниагарский водопад, отделяющий американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио, состоит из трех потоков: водопада "Подкова", Американского водопада и водопада "Фата невесты".
По объему проходящей через него воды Ниагарский водопад — самый мощный в Северной Америке. Его максимальная высота — 57 метров, а ширина — более тысячи метров.

© AFP 2018 / Thomas CoexВодопад Анхель в Венесуэле
© AFP 2018 / Thomas Coex
Водопад Анхель в Венесуэле

Анхель — самый высокий водопад в мире. Он расположен в тропических лесах Венесуэлы, на территории Национального парка Канайма.

Общая высота водопада 979 метров, а ширина — 107 метров.

© AP Photo / Keystone, Steffen ScmidtРейнский водопад в Швейцарии
© AP Photo / Keystone, Steffen Scmidt
Рейнский водопад в Швейцарии

Рейнский водопад — одна из главных "водных" достопримечательностей Швейцарии. Это самый полноводный равнинный водопад Европы. Его высота — всего 23 метра, зато в ширину водопад простирается на 150 метров.

© Fotolia / nelikВодопад Дэтянь на границе Китая и Вьетнама
© Fotolia / nelik
Водопад Дэтянь на границе Китая и Вьетнама

Водопад Дэтянь (или Банзек) — самый крупный естественный водопад в Юго-Восточной Азии. Он расположен на границе Китая и Вьетнама. Общая высота его каскадов составляет 60 метров, а ширина — около 200 метров. Во время половодья водопады с китайской и вьетнамской стороны сливаются в один поток.

© РИА Новости / Владимир АстапковичВодопад на территории природного парка водопадов "Менделиха" курорта "Роза Хутор"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Водопад на территории природного парка водопадов "Менделиха" курорта "Роза Хутор"

Парк водопадов "Менделиха" находится на южном склоне хребта Аибга на высоте 1470 метров (Сочи). Чтобы добраться до него, нужно сначала подняться до Роза Пик (2 320 метров), а затем спуститься на другую сторону горы, куда ведет кресельная канатная дорога "Эдельвейс". 

В парке — три маршрута (Малое, Среднее и Большое кольцо) и семь водопадов, самый высокий из которых – "Золотой" (77 метров).

© Fotolia / alekosaВодопад Тис-Ысат на реке Голубой Нил в Эфиопии
© Fotolia / alekosa
Водопад Тис-Ысат на реке Голубой Нил в Эфиопии

Водопад Тис-Ысат находится на реке Голубой Нил в Эфиопии. Его высота колеблется от 37 до 45 метров, а ширина — от 100 до 400 метров в зависимости от времени года и количества осадков. Название водопада в переводе с амхарского означает "дымящаяся вода".

© AFP 2018 / Halldor KolbeinsВодопад Сельяландсфосс в Исландии
© AFP 2018 / Halldor Kolbeins
Водопад Сельяландсфосс в Исландии

Сельяландсфосс - один из самых известных водопадов Исландии. Несмотря на небольшую высоту (60 метров), это очень живописный водопад, которым, благодаря его расположению над глубокой впадиной в скале, можно любоваться буквально со всех сторон, в том числе и видеть его "изнанку".

Еще больше фото самых красивых водопадов мира — здесь. 

 

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