Российские туристы рассказали, что их впечатлило в Крыму

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Посетившие Крым туристы рассказали, что главные впечатления от отдыха на полуострове связаны с природой, достопримечательностями и людьми, сообщает Tvil.ru.

Российский сервис бронирования жилья опросил в социальных сетях путешественников о том, что их больше всего впечатлило при поездке в Крым.

Природу и море назвали 45% респондентов. Об уникальных достопримечательностях сказали 23% опрошенных, а о добрых и открытых людях говорили 8% отдохнувших. Меньше всего туристов впечатлили стройка (7%), пробки (6%) и Крымский мост (5%).