Кругом вода. Шесть достопримечательностей, которые периодически тонут

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Мощные приливы, регулярные наводнения, рукотворные затопления отправляют ряд известных достопримечательностей под воду. Добраться до них по суше или увидеть полностью можно только в определенное время. О природных ландшафтах, шедеврах архитектуры и современных памятниках, на которые регулярно наступает вода, — в материале РИА Новости.

Колокольня Никольского собора, Россия

Колокольня – это все, что осталось от монастыря святого Николая, построенного в 1800 году в городе Калязин. При создании Угличского водохранилища в 1930-х годах старая часть Калязина оказалась в зоне затопления. Никольский собор был разобран, а колокольню оставили в качестве маяка.

Колокольня стала символом Калязина. В засушливые годы она выходит из воды, а в дождливые добраться до нее можно только на лодке.

Венеция, Италия

Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО город основан в девятом веке. И с тех пор он постепенно уходит под воду.

© REUTERS / Manuel Silvestri Туристы в Венеции во время сезонного паводка © REUTERS / Manuel Silvestri Туристы в Венеции во время сезонного паводка

В XX веке это происходило довольно быстро – Венеция погружалась в лагуну на 5 миллиметров в год из-за возрастающего давления строений и промышленного забора воды из артезианских скважин. По расчетам ученых, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году, а к 2100 полностью затонуть вместе с уникальными палаццо и красивейшими церквями.

Несколько раз в год в Венеции происходят наводнения, которые называют "высокая вода". Для передвижений местных жителей и туристов власти города выстраивают специальные деревянные мостки.

Мон-Сен-Мишель, Франция

Старинный замок Мон-Сен-Мишель (Mont Saint Michel), возвышающийся над морем на 78 метров, — такой же символ Франции как Эйфелева башня. Он был построен в 8 веке на скалистом острове.

Уникальность этого места — в близости Атлантического океана, в его приливах и отливах, которые случаются дважды в сутки. Они самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде (после залива Фанди) на планете. Очевидцы сравнивают скорость прилива на Мон-Сен-Мишель со скоростью скачущей галопом лошади.

Еще недавно попасть пешком на Мон-Сен-Мишель – памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — можно было только во время отлива. Все остальное время ведущая к нему дорога затоплена. Несколько лет назад был построен мост, соединивший остров с материком, и сейчас попасть в Мон-Сен-Мишель пешком или на общественном транспорте можно в любое время суток.

Сент-Майклз-Маунт, Великобритания

CC0 / RogerThissen / Остров Сент-Майклс-Маунт в Корнуолле, Англия CC0 / RogerThissen / Остров Сент-Майклс-Маунт в Корнуолле, Англия

Сент-Майклз-Маунт (St. Michael’s Mount) — это остров и место бывшего монастыря в Корнуолле, Англия. Там находятся потрясающе красивая средневековая церковь и замок. Посетить остров пешком туристы могут во время отлива, когда из воды появляется дорога, вымощенная из камня.

Всадники на Темзе, Великобритания

В Лондоне дважды в день из Темзы появляются "всадники промышленного апокалипсиса".

И это не съемки фантастического триллера, а инсталляция британского скульптора Джейсона Тейлора, которую он установил на дне реки. Так он решил привлечь внимание людей к проблемам экологии, к тому, как разрушающе воздействует современная промышленность на климат и экологию.

Высота всадников – 3,3 метра. Они сидят верхом на гибридах с телом лошади и головой в виде масляных насосов. Увидеть их полностью можно только во время отлива.

Дорога ангелов, Япония

Это полоска песка длиной около 500 метров. Она находится на острове Сёдосима в префектуре Кагава, и это одно из потрясающе красивых мест, которое можно увидеть только во время отлива. Японцы верят, что если пара пройдет этот путь, держась за руки, то она будет всю жизнь счастлива.