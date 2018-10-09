МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Прекрасные виды и смертельная опасность: кажется, мало, кто отважится пройтись по узкой рукотворной тропе, у которой с одной стороны скала, а с другой — пропасть на сотни метров. Также страшно оказаться в узкой пещере, в которой стены настолько близко друг к другу, что готовы раздавить. О самых страшных туристических маршрутах России и мира — в материале РИА Новости.

Гора Хуашань, Китай

Эта одна из священных гор даосизма находится в Китае, в провинции Шэньси. Гора поражает не только захватывающими видами, но и ужасающей "тропой смерти". Туристам предлагают пройтись по доскам, прибитым к скале. Не упасть в пропасть помогает лишь страховка.

"Это особый аттракцион для любителей. Надо заплатить 30 юаней за специальное страховочное снаряжение, надеть его и прицепиться к железной цепи, намертво закрепленной в скале над тропой, — пишет в отзывах на крупнейшем портале для путешествий Ирина из Владивостока. — Двигаться надо медленно и осторожно, тропа не имеет никаких ограждений, она висит над пропастью".

Причем люди идут в обе стороны, и разойтись на довольно узкой деревянной дороге бывает очень непросто.

Главные недостатки этой тропы – обилие туристов и периодически наплывающий туман. Кстати, мнения туристов разнятся: смельчаки уверяют, что это совсем не страшный и безопасный аттракцион.

Королевская тропа, Испания

Расположенная между водопадами Чорро и Гайтанехо в ущелье Эль Чорро около Алоры в Малаге тропа считалась одной из самых опасных в мире. Это дорога шириной в метр без поручней, а кое-где и полуразвалившаяся.

С 2000 года из-за гибели трех альпинистов доступ на нее был запрещен. Это, впрочем, не останавливало любителей экстрима. Тропу открыли для посещений в 2015 году, ограничив при этом число посетителей.

Теперь это туристический аттракцион, от которого захватывает дух. Например, в ветреную погоду подвесной мост над пропастью дарит множество ярких впечатлений. "К счастью, есть перила и сетка, а под ногами – доски и больше ничего", — делятся туристы.

Уайна-Пикчу, Перу

Это горный хребет в Перу, который поднимается над знаменитой Мачу-Пикчу на 360 метров. Путешественники советуют покупать билеты сразу на обе горы. Тем более, Мачу-Пикчу является самой посещаемой достопримечательностью в стране.

Но посетить две вершины не так-то просто: в день пускают ограниченное число туристов, поэтому о билетах лучше позаботиться заранее. На Уайна-Пикчу ограничение – 400 человек в сутки.

"Это был самый сложный подъем в моей жизни. Нужно карабкаться по скользким от воды скалам, местами подъемы очень крутые, — пишет в отзывах Сергей из Москвы. — Подниматься долго, но виды того стоят".

Также туристы предупреждают, что в некоторых местах приходится подниматься и спускаться "буквально держась руками и ногами за ступеньки".

Вулкан Пакая, Гватемала

© AP Photo / Rodrigo Abd Вулкан Пакая в Гватемале © AP Photo / Rodrigo Abd Вулкан Пакая в Гватемале

Это не только действующий, но еще и один из самых активных вулканов на планете. Он находится на высоте 2 552 метра над уровнем моря 2 552. Восхождение, по отзывам туристов, не очень сложное, хотя будут и крутые подъемы, большие камни, нестабильный грунт. Но главная опасность таится в самом вулкане и не остывшей лаве на вершине. Традиционный бонус в конце восхождения — жарка зефира на раскаленной лаве.

Лабиринт парка Каньонлендс, США

CC0 / 12019 / Национальный парк Каньонлендс в штате Юта, США CC0 / 12019 / Национальный парк Каньонлендс в штате Юта, США

Парк находится в штате Юта, а естественный лабиринт – в одной из самых удаленных частей заповедника. Усложняет путь по лабиринту скользкие из-за дождя скалы, опасность камнепадов, крайне узкие проходы. Да и заблудиться можно запросто. Говорят, что ежегодно здесь пропадает без вести около десяти человек. "Потрясающий, но опасный", — отзываются о нем.

Плато Маньпупунёр, Россия

Маньпупунёр, или Столбы выветривания, входят в комплекс из семи останцов, изолированных массивов горной породы высотой от 30 до 42 метров. Находится далеко от обитаемых мест, на территории Печоро-Илычского заповедника в республике Коми.

Добраться пешком туда могут только подготовленные туристы. На сайтах туркомпаний, организующих походы, есть такие предупреждения: "Поход довольно сложный, включает труднопроходимые участки тайги, большие перепады высот, поэтому требует хорошей физической формы".

Но это еще не все. Иногда в походе можно встретить медведей.

Кроме того, туристы посещают печально известный перевал Дятлова, у них есть возможность подняться на гору Солат-Сяхла, что в переоде с языка манси означает "гора мертвецов".

Эльбрус, Россия

"Походы в горы и "гарантия безопасности" — вещи несовместимые. В горах слишком много объективных опасностей, повлиять на которые человек не в силах", — предупреждают участники клуба походов и приключений.

По словам экспертов, основная опасность восхождений на Эльбрус состоит в его высоте — 5642 метра над уровнем моря. Это самая высокая гора в России и Европы. При восхождении необходима акклиматизация (это каждодневный постепенный набор высоты и спуск в низ на ночевку), которая занимает около 7 дней. Иначе возможно получить довольно серьезную форму горной болезни. Самыми крутыми считаются северный и восточный склоны.

На вершине, если повезет с погодой, можно увидеть два моря одновременно: Каспийское и Черное.