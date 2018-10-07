Крути педали! Эксперты назвали самые интересные веломаршруты Сочи

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сервис бронирования определил самые красивые и интересные веломаршруты Сочи, сообщает Tvil.ru.

Олимпийский парк – Мандарин – Апельсин

Название довольно забавное, и даже в некой мере вкусное. На самом деле это стандартный и очень простой маршрут. Если ехать не спеша, внимательно осматриваться окрестности, делать остановки для перекуса, тогда на прогулку уйдет примерно три часа. Проехать придется 25-28 километров.

Олимпийский парк – Ахштырь

Лучше всего начинать прогулки из Олимпийского парка, потому что отсюда берут свое начало несколько дороги. Например, можно посетить небольшую деревушку Ахштырь, главная достопримечательность которой — полуразваленный древний храм. Километраж, если учитывать обратный путь, составляет примерно 33 километра, время в поездке – три часа.

Имеретинка

В районе Имеретинской бухты всегда много туристов, а совсем недавно здесь построили новые велосипедные дорожки. Стоит начать со знаменитого Олимпийского парка, затем поехать к набережной, орнитологическому парку и обязательно заглянуть в олимпийскую деревню, которую строили в стиле Средиземноморья.

Серебряное озеро

Красивое и необычное название озера сразу привлекает туристов. Нет ничего лучше, чем наслаждаться его окрестностями, катаясь на велосипеде. Тут есть два маршрута. Если не уверены в своих силах, то стоит выбрать малый круг, который составляет 11 километров и начинается прямо от станции проката транспортных средств. Выбирая большой круг, придется преодолеть 28 километров.

Центр Сочи

Это самый простой вариант. Старт — от торгового центра "Моремолл". Если будет возможность, то сделайте остановку возле кафе, прокатитесь по тропинкам городских скверов. Маршрут простой, легкий, интересный.

Красная Поляна и Абхазия

На велосипеде можно посетить даже Абхазию и Красную Поляну. Для этого нужно добраться до местного железнодорожного вокзала. Приобрести багажный билет для велосипеда не составит труда, а "Ласточка" доставит туриста в любую точку Большого Сочи. Обратный путь из Красной Поляны лежит через поселок, по улице Защитников Кавказа. Дорога назад займет примерно два часа.