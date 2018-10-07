Крути педали! Эксперты назвали самые интересные веломаршруты Сочи

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Сервис бронирования определил самые красивые и интересные веломаршруты Сочи, сообщает Tvil.ru.
Олимпийский парк – Мандарин – Апельсин
Название довольно забавное, и даже в некой мере вкусное. На самом деле это стандартный и очень простой маршрут. Если ехать не спеша, внимательно осматриваться окрестности, делать остановки для перекуса, тогда на прогулку уйдет примерно три часа. Проехать придется 25-28 километров.
Олимпийский парк – Ахштырь
Лучше всего начинать прогулки из Олимпийского парка, потому что отсюда берут свое начало несколько дороги. Например, можно посетить небольшую деревушку Ахштырь, главная достопримечательность которой — полуразваленный древний храм. Километраж, если учитывать обратный путь, составляет примерно 33 километра, время в поездке – три часа.
Имеретинка
В районе Имеретинской бухты всегда много туристов, а совсем недавно здесь построили новые велосипедные дорожки. Стоит начать со знаменитого Олимпийского парка, затем поехать к набережной, орнитологическому парку и обязательно заглянуть в олимпийскую деревню, которую строили в стиле Средиземноморья.
Серебряное озеро
Красивое и необычное название озера сразу привлекает туристов. Нет ничего лучше, чем наслаждаться его окрестностями, катаясь на велосипеде. Тут есть два маршрута. Если не уверены в своих силах, то стоит выбрать малый круг, который составляет 11 километров и начинается прямо от станции проката транспортных средств. Выбирая большой круг, придется преодолеть 28 километров.
Центр Сочи
Это самый простой вариант. Старт — от торгового центра "Моремолл". Если будет возможность, то сделайте остановку возле кафе, прокатитесь по тропинкам городских скверов. Маршрут простой, легкий, интересный.
Красная Поляна и Абхазия
На велосипеде можно посетить даже Абхазию и Красную Поляну. Для этого нужно добраться до местного железнодорожного вокзала. Приобрести багажный билет для велосипеда не составит труда, а "Ласточка" доставит туриста в любую точку Большого Сочи. Обратный путь из Красной Поляны лежит через поселок, по улице Защитников Кавказа. Дорога назад займет примерно два часа.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.