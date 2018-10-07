МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Унылая пора? Вовсе нет! Даже лето не может сравниться по красоте и буйству красок с осенью в российских заповедниках. Звери, отъевшиеся за лето, иногда выходят к туристам и дают поводы для множества историй. О том, что происходит осенью в заповедниках России, зачем медведи делают зарядку, а лисы воруют столовые приборы, — в материале РИА Новости.

Не кормите сивучей!

Ни одно фотоописание в Кроноцком заповеднике на Камчатке не может обойтись без лисиц. Уже самостоятельный лисенок-подросток идеально гармонирует с окружающей осенней природой.

"На фотографии один из лисят, родившихся этим летом на побережье бухты Чажма, — поясняют сотрудники Кроноцкого заповедника. — Это уже взрослый и самостоятельный лис".

Но и без медведей на Камчатке не обойтись. "С наступлением осени чувствуется упадок сил? Зарядка поможет вернуть бодрость духа", — уверяют в заповеднике, а в пример приводят фотографии из жизни косолапых.

Камчатские медведи могут послужить и другим примером. Так, в Южно-Камчатском заказнике медведица "усыновила" осиротевшего медвежонка.

У нее есть и двое своих детенышей. "Усыновление" медвежонка — исключительно редкое явление, говорят эксперты.

Попавший в объектив сивуч будто специально позирует фотографу.

"Сивучи мигрируют к местам зимовки на холостяковые лежбища в черте столицы Камчатского края — Петропавловска-Камчатского. Пока их здесь около 15. Многие из этих северных морских львов родились, живут и размножаются в летнее время на Камне Козлова в акватории Кроноцкого заповедника", — поясняется на странице заказника.

Сотрудники уточняют, что в этом году на городских лежбищах появилась надпись "Кормить сивучей запрещено!". Пищеварению и общему состоянию здоровья самых крупных представителей семейства ушастых тюленей вредит употребление мороженой рыбы.

Просто приходите на оборудованный пирс для наблюдения за этими крупными, но очень грациозными в воде животными.

Летающий леопард

В соцсетях национального парка "Земля леопарда" публикуют шедевры, сделанные фотоловушками. "Летающий леопард перед камерой — такого вы еще не видели", — пишут сотрудники.

"Хитрая как лисица, проворная как мартышка", — описывается ими редкий тропический зверь харза, живущий на юге Приморского края.

Это самый крупный и яркий зверь из рода куниц.

Есть на Дальнем Востоке и свой Винни Пух, причем гималайский. "Фотоловушки на "Земле леопарда" часто фиксируют гималайских медведей, но вот гималайцы на дереве — это все же редкость для объектива автоматической камеры", — поясняют сотрудники заповедника.

"Эти мишки прекрасно лазают по деревьям. Ведь в древесных дуплах может быть вкусный мед", — пишут эксперты.

А вот олени дразнятся и показывают язык совсем как люди.

Голодный год

Но не у всех зверей это лето выдалось удачным. "В этом году из-за достаточно сухой и жаркой погоды наблюдался плохой урожай ягод — черемухи, малины, черники. При высокой температуре (до плюс 33⁰С) ягода осыпалась, поэтому не имела большого значения в питании медведей, – говорит ведущий научный сотрудник красноярского заповедника "Столбы" Владимир Кожечкин. — Кедрового ореха вообще не было, что создавало напряженные условия, особенно у самок с медвежатами".

"Чтобы накопить достаточно жира к зимней спячке, медведи собираются в местах с высокой концентрацией корма, — поясняется на сайте заповедника. — Этим можно объяснить то, что в конце августа и в сентябре звери массово стали выходить на высокотравные луга".

Более того, в этом году неоднократно медведи были замечены в пригородной зоне Красноярска и в туристической части заповедника. Как уточняют эксперты, при недостатке кормов самки с медвежатами и молодые звери выходят в поисках пищи на дачные участки.

Чьи следы

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Фотографии осени прекрасны, даже если на них нет животных.

Алтайский заповедник предлагает отгадать загадку "Чьи следы?".

В комментариях ответы — медвежонок или росомаха. Большинство за косолапого.

Кто помоет посуду

Необычный случай воровства зафиксирован этой осенью в Кавказском природном заповеднике. Ограбили туристов.

"Наша палатка стояла около озера Алоус. Ночью мы проснулись от странного шума. Выглянув из палатки, мы увидели лису, которая хозяйничала у нас в лагере, ворошила мешки с припасами, гремела кружками, и не очень-то пугалась нас и света фонариков, — рассказывают потерпевшие на странице заповедника в соцсетях. — Когда мы вышли оценить нанесенный урон, оказалось, что со стоянки пропала почти вся посуда: три кружки, три ножа, две солонки и миска".

Фотография главного подозреваемого опубликована.

Позже выяснилось, что орудуют рецидивисты. По информации госинспекторов, там живет не одна такая лиса, а трое, и запас украденного у них уже внушительный — это не только ножи и кружки, но даже чайник.

Зачем лисам ложки-кружки и даже чайник, никто не знает. В комментариях к этой истории в одной соцсети даже предположили, что лисы "носят посуду енотам и меняют на вкусняшки". Но нет ответа на вопрос: зачем посуда енотам? Чтобы полоскать?

В любом случае, в дикой природе всегда следует быть осторожным. В Кавказском заповеднике есть и леопард.

"Наш леопард Артек, выпущенный в августе в дикую природу, поймал первую добычу. Хищник охотится на горе Ахцархва", — предупреждают сотрудники.