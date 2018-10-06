В Сочи построят тростниковую лодку для исторической экспедиции

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Международная команда во главе с немецким ученым Домиником Гёрлитцем планирует отправиться в историческую экспедицию на тростниковой лодке, которую планируют построить в Сочи, сообщают "Вести Сочи".
Экспедиция отправится из Сочи. Ее цель — доказать, что еще во времена Геродота древние египтяне плавали на восток Черного моря, чтобы доставлять металлы. Маршрут пройдет через три моря — Черное, Мраморное и Эгейское. Конечная цель путешественников — остров Крит в Греции.
Приступить к строительству лодки люди планируют в марте следующего года. В экспедиции примет участие международная команда из 12 человек. Им предстоит преодолеть около трех тысяч километров на четырехметровой тростниковой лодке.
"Отрабатывается важнейшая функция судна — разворачиваться как по ветру, так и против ветра, нужно учиться выполнять без движущей силы мотора, лодке необходимо сохранять устойчивость", — рассказал Доминик Гёрлиц.
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