Быстро слетать в лето: десять островов, где еще можно застать тепло

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. С наступлением холодов все больше хочется вернуться в тепло. Не всегда для этого надо пересекать полмира. Об островах с относительно высокой температурой воды и воздуха, куда лететь меньше пяти часов, — в материале РИА Новости.

Сардиния, Италия

Время полета: 3,5 часа.

Средняя температура воздуха в октябре: 22 градуса.

Зачем лететь: полюбоваться природными красотами.

Большая часть этого средиземноморского острова приходится на природные и археологические заповедники, поэтому туристам есть чем себя занять даже после закрытия пляжного сезона. Например, гулять вдоль южного побережья в пальмовых и сосновых рощах.

Что обязательно сделать: арендовать лодку и найти среди скрытых бухт самую красивую.

Кипр, Республика Кипр



CC0 / adibalea / Порт Кирения, Кипр CC0 / adibalea / Порт Кирения, Кипр

Время полета: 3,5 часа.

Средняя температура воздуха в октябре: 25 градусов.

Зачем лететь: позаниматься водными видами спорта.

Температура воды в октябре здесь редко падает ниже 23 градусов, а это вполне приемлемо для поклонников виндсерфинга и дайвинга. Они выбирают Кипр за отличные погодные условия и относительно спокойный отдых — без шумных дискотек и пьяных гулянок.

Что обязательно сделать: съездить на пикник в горы Троодос и посетить традиционную кипрскую деревню Омодос.

Капри, Италия

CC0 / bilaleldaou / Остров Капри CC0 / bilaleldaou / Остров Капри

Время полета: 3 часа до Неаполя, затем еще час на пароме.

Средняя температура воздуха в октябре: 22 градуса.

Зачем лететь: узнать все про старомодный гламур.

Приехать на этот остров стоит хотя бы ради того, чтобы проникнуться атмосферой богемного шика, царящего здесь благодаря обилию фешенебельных вилл знаменитостей и дорогих ресторанов. И конечно же, полюбоваться природой, вдохновлявшей Бунина, Мережковского, Маяковского, Айвазовского и других творцов.

Что обязательно сделать: арендовать лодку, чтобы увидеть Арагонский замок, расположенный на небольшом острове.

Хвар, Хорватия

Время полета: 3 часа до Сплита, затем полтора часа на пароме.

Средняя температура воздуха в октябре: 22 градуса.

Зачем лететь: приятные прогулки и шопинг.



Октябрь — самое подходящее время для поездки на этот адриатический остров, где солнце светит минимум 270 дней в году. Мягкий климат делает особенно яркими и легкими прогулки по небольшим средневековым городкам и укромным бухтам.

Что обязательно сделать: прокатиться на лодке до живописных Паклинских островов.

Сицилия, Италия

CC0 / nicolagiordano / Сицилия CC0 / nicolagiordano / Сицилия

Время полета: 4 часа.

Средняя температура воздуха в октябре: 22 градуса.

Зачем лететь: проникнуться особенным итальянским духом.

У этой административной области Италии богатая история: в разное время она находилась в руках эллинов, византийцев, арабов — всех привлекало удачное расположение острова относительно торговых путей. Климат на Сицилии благоприятен для отдыха в межсезонье: температура воздуха и воды относительно высокая, и почти все осенние дни — солнечные.

Что обязательно сделать: подняться на один из самых высоких действующих вулканов Европы — Этну.

Мальта

CC0 / kirkandmimi / Порт Валлетта, Мальта CC0 / kirkandmimi / Порт Валлетта, Мальта

Время полета: 4 часа 10 минут.

Средняя температура воздуха в октябре: 25 градусов.

Зачем лететь: богатая экскурсионная программа.

Остров, на котором бывали мифический Одиссей и реальный Наполеон, привлекает тысячи любителей истории. Многие выбирают для знакомства с достопримечательностями октябрь из-за нежаркой погоды и относительно небольшого числа туристов. Обычно тур начинается в столице — Валлетте: путешественники посещают собор святого Иоанна, где находится шедевр Караваджо "Усекновение главы Иоанна Предтечи", и дворец Великого магистра, построенный в XVI веке.

Что обязательно сделать: отправиться в обзорную экскурсию по острову.

Ибица, Испания

Время полета: 4,5 часа.

Средняя температура воздуха в октябре: 23 градуса.

Зачем лететь: отличный отдых в компании друзей.

Главное, чем привлекает этот остров, — одноименная столица и город Сан-Антонио, где постоянно проходят веселые вечеринки, пользующиеся особой популярностью у английской молодежи. С наступлением осени градус веселья немного снижается, как и количество отдыхающих. Но вечеринку для себя и друзей найти все так же легко, как и веселую компанию немцев, французов или испанцев.

Что обязательно сделать: искупаться на знаменитом пляже Кала Ваделла, окруженном сосновым бором.

Майорка, Испания

CC0 / Lgon / Майорка CC0 / Lgon / Майорка

Время полета: 4 часа 45 минут.

Средняя температура воздуха в октябре: 24 градуса.

Зачем лететь: для демократичного отдыха.

В межсезонье на крупнейшем из островов Балеарского архипелага ряды туристов редеют, что предоставляет возможность любителям природных красот и водных видов спорта — дайвинга и виндсерфинга — спокойно отдохнуть. Цены в конце пляжного сезона снижаются, причем чем дальше от берега, тем больше.

Что обязательно сделать: прогуляться по старому городу в Пальме.

Гозо, Мальта

CC0 / waldomiguez / Остров Гозо CC0 / waldomiguez / Остров Гозо

Время полета: 4 часа 10 минут, затем 25 минут на пароме.

Средняя температура воздуха в октябре: 25 градусов.

Зачем лететь: для неспешного отдыха.

По легенде именно на этом, втором по величине острове Мальтийского архипелага, нимфа Калипсо удерживала Одиссея семь лет в плену (ее именем названа пещера на севере острова, радиостанция, кетчуп и множество других вещей). Здесь мало отдыхающих, да и местных жителей в городах, больше похожих на деревни, всего чуть более тридцати тысяч.

Что обязательно сделать: проплыть на лодке к острову Комино, на котором находится одна гостиница и живут всего три местных жителя.

Корсика, Франция

Время полета: 5 часов.

Средняя температура воздуха в октябре: 21 градус Цельсия.

Зачем лететь: для уединенного отдыха.

На "острове красоты", как часто называют Корсику, множество живописных бухт, чистых пляжей, а туристов из России до сих пор очень мало. По местным горам, осенью особенно красивым, проходит один из самых сложных пешеходных маршрутов знаменитой сети GR 20.

Что обязательно сделать: прокатиться на лошади из деревни Тиццано к дикому пляжу в небольшой бухте Роккапина.