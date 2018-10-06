Быстро слетать в лето: десять островов, где еще можно застать тепло

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. С наступлением холодов все больше хочется вернуться в тепло. Не всегда для этого надо пересекать полмира. Об островах с относительно высокой температурой воды и воздуха, куда лететь меньше пяти часов, — в материале РИА Новости.
Сардиния, Италия
Время полета: 3,5 часа.
Средняя температура воздуха в октябре: 22 градуса.
Зачем лететь: полюбоваться природными красотами.
Большая часть этого средиземноморского острова приходится на природные и археологические заповедники, поэтому туристам есть чем себя занять даже после закрытия пляжного сезона. Например, гулять вдоль южного побережья в пальмовых и сосновых рощах.
Что обязательно сделать: арендовать лодку и найти среди скрытых бухт самую красивую.
Кипр, Республика Кипр
Время полета: 3,5 часа.
Средняя температура воздуха в октябре: 25 градусов.
Зачем лететь: позаниматься водными видами спорта.
Температура воды в октябре здесь редко падает ниже 23 градусов, а это вполне приемлемо для поклонников виндсерфинга и дайвинга. Они выбирают Кипр за отличные погодные условия и относительно спокойный отдых — без шумных дискотек и пьяных гулянок.
Что обязательно сделать: съездить на пикник в горы Троодос и посетить традиционную кипрскую деревню Омодос.
Капри, Италия
Время полета: 3 часа до Неаполя, затем еще час на пароме.
Средняя температура воздуха в октябре: 22 градуса.
Зачем лететь: узнать все про старомодный гламур.
Приехать на этот остров стоит хотя бы ради того, чтобы проникнуться атмосферой богемного шика, царящего здесь благодаря обилию фешенебельных вилл знаменитостей и дорогих ресторанов. И конечно же, полюбоваться природой, вдохновлявшей Бунина, Мережковского, Маяковского, Айвазовского и других творцов.
Что обязательно сделать: арендовать лодку, чтобы увидеть Арагонский замок, расположенный на небольшом острове.
Хвар, Хорватия
Время полета: 3 часа до Сплита, затем полтора часа на пароме.
Средняя температура воздуха в октябре: 22 градуса.
Зачем лететь: приятные прогулки и шопинг.
Октябрь — самое подходящее время для поездки на этот адриатический остров, где солнце светит минимум 270 дней в году. Мягкий климат делает особенно яркими и легкими прогулки по небольшим средневековым городкам и укромным бухтам.
Что обязательно сделать: прокатиться на лодке до живописных Паклинских островов.
Сицилия, Италия
Время полета: 4 часа.
Средняя температура воздуха в октябре: 22 градуса.
Зачем лететь: проникнуться особенным итальянским духом.
У этой административной области Италии богатая история: в разное время она находилась в руках эллинов, византийцев, арабов — всех привлекало удачное расположение острова относительно торговых путей. Климат на Сицилии благоприятен для отдыха в межсезонье: температура воздуха и воды относительно высокая, и почти все осенние дни — солнечные.
Что обязательно сделать: подняться на один из самых высоких действующих вулканов Европы — Этну.
Мальта
Время полета: 4 часа 10 минут.
Средняя температура воздуха в октябре: 25 градусов.
Зачем лететь: богатая экскурсионная программа.
Остров, на котором бывали мифический Одиссей и реальный Наполеон, привлекает тысячи любителей истории. Многие выбирают для знакомства с достопримечательностями октябрь из-за нежаркой погоды и относительно небольшого числа туристов. Обычно тур начинается в столице — Валлетте: путешественники посещают собор святого Иоанна, где находится шедевр Караваджо "Усекновение главы Иоанна Предтечи", и дворец Великого магистра, построенный в XVI веке.
Что обязательно сделать: отправиться в обзорную экскурсию по острову.
Ибица, Испания
Время полета: 4,5 часа.
Средняя температура воздуха в октябре: 23 градуса.
Зачем лететь: отличный отдых в компании друзей.
Главное, чем привлекает этот остров, — одноименная столица и город Сан-Антонио, где постоянно проходят веселые вечеринки, пользующиеся особой популярностью у английской молодежи. С наступлением осени градус веселья немного снижается, как и количество отдыхающих. Но вечеринку для себя и друзей найти все так же легко, как и веселую компанию немцев, французов или испанцев.
Что обязательно сделать: искупаться на знаменитом пляже Кала Ваделла, окруженном сосновым бором.
Майорка, Испания
Время полета: 4 часа 45 минут.
Средняя температура воздуха в октябре: 24 градуса.
Зачем лететь: для демократичного отдыха.
В межсезонье на крупнейшем из островов Балеарского архипелага ряды туристов редеют, что предоставляет возможность любителям природных красот и водных видов спорта — дайвинга и виндсерфинга — спокойно отдохнуть. Цены в конце пляжного сезона снижаются, причем чем дальше от берега, тем больше.
Что обязательно сделать: прогуляться по старому городу в Пальме.
Гозо, Мальта
Время полета: 4 часа 10 минут, затем 25 минут на пароме.
Средняя температура воздуха в октябре: 25 градусов.
Зачем лететь: для неспешного отдыха.
По легенде именно на этом, втором по величине острове Мальтийского архипелага, нимфа Калипсо удерживала Одиссея семь лет в плену (ее именем названа пещера на севере острова, радиостанция, кетчуп и множество других вещей). Здесь мало отдыхающих, да и местных жителей в городах, больше похожих на деревни, всего чуть более тридцати тысяч.
Что обязательно сделать: проплыть на лодке к острову Комино, на котором находится одна гостиница и живут всего три местных жителя.
Корсика, Франция
Время полета: 5 часов.
Средняя температура воздуха в октябре: 21 градус Цельсия.
Зачем лететь: для уединенного отдыха.
На "острове красоты", как часто называют Корсику, множество живописных бухт, чистых пляжей, а туристов из России до сих пор очень мало. По местным горам, осенью особенно красивым, проходит один из самых сложных пешеходных маршрутов знаменитой сети GR 20.
Что обязательно сделать: прокатиться на лошади из деревни Тиццано к дикому пляжу в небольшой бухте Роккапина.
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