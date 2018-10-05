Большинство клиентов "РоссТура" не получат компенсации по фингарантиям

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Большинство клиентов "РоссТура", которые приобрели у этой компании продукт других туроператоров, не подозревая об этом, не получат компенсаций из фондов финансовых гарантий "РоссТура", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Ранее сразу четыре крупных туроператора — "Пегас Туристик", "Корал Тревел", "Интурист" и "Санмар" — уведомили своих турагентов о приостановке сотрудничества с компанией "РоссТур". На своем сайте "РоссТур" позиционирует себя как одну "из самых известных и авторитетных компаний на туристическом рынке России, которая включает в себя более 700 офисов продаж в 220 городах России".

Собеседница агентства заявила, что глава "РоссТура" Александр Недополз не может не объявить о приостановке деятельности, если он говорит о фингарантиях. Как ранее заявил РИА Новости сам Недополз, информация о закрытии его компании не соответствует действительности.

"Кроме того, выплаты компенсаций по несостоявшимся турам будут касаться только того продукта, который реально является туроператорским, то есть самого "РоссТура". Не исключено, что подавляющее большинство проданных туров — это продукт других туроператоров, и они не за застрахованы", — пояснила Тюрина.

Представитель РСТ уверена, что страховая компания будет очень тщательно анализировать каждый пакет документов на компенсацию, для того чтобы понять, был ли это собственный тур "РоссТура" или это продукт другого туроператора, то есть агентский тур, который не подлежит компенсации из фингарантий "РоссТура".

"У компании есть какая-то часть туров, которые были выкуплены напрямую у зарубежных туроператоров, но оплачены они или не оплачены, предстоит еще выяснить. Если обнаружится, что такие туры есть, и они не оплачены, то они подлежат компенсации из фингарантий. Все туры других туроператоров, забронированные "РоссТуром" для своих клиентов-агентов, так как его клиенты не туристы, а агенты, оплачены не будут", — уточнила она.

"Самое печальное в этой истории, что подавляющее большинство туристов даже не подозревают, что их тур забронирован через "РоссТур", они абсолютно уверены, что купили свой пакет у туроператора, и не знают, что куплен он еще и через "РоссТур", — посетовала Тюрина.