Китайский заповедник показал редкую черепаху-мутанта

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Заповедник города Шанжао опубликовал в сети видео с редкой двухголовой черепахой, которая родилась три месяца назад, сообщает Daily Mail.

На записи видно, что движение лап животного несинхронно, потому что каждая из голов управляет только одной стороной тела.

Специалисты оградили черепаху от сородичей, боясь, что животное может распространить мутировавший ген, причина появления которого, по всей видимости, кроется в воздействии негативных факторов окружающей среды.