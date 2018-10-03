Авиапассажиры рассказали, что их раздражает во время полета

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Почти 90% авиапассажиров чем-то недовольны в полете, сообщает Туту.ру.
Сервис путешествий выяснил у пассажиров, что их больше всего раздражает во время перелета. В опросе приняли участие более пяти тысяч человек. Тех, кому в полете что-то не нравится, оказалось 87%. Только 13% пассажиров относятся ко всему спокойно.
Почти треть опрошенных (27%) посетовали, что их больше всего раздражает теснота: когда мало места между рядами и не помещаются ноги. Детский плач в салоне лишает спокойствия 21% пассажиров. 16% злятся, когда пассажир, сидящий перед ними, сильно откидывает кресло.
Примерно 10% респондентов не по себе, если человек в соседнем кресле вторгается в личное пространство и занимает общий подлокотник.
Пассажиры, которые пьют и буянят, выводят из себя 7% опрошенных.
По 3% респондентов указали, что их раздражает "отсутствие питания (или плохое питание) на борту" и "когда в салоне слишком душно или холодно".
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