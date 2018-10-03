Более миллиона граждан России посетили Грузию за девять месяцев

ТБИЛИСИ, 3 окт – РИА Новости. Более миллиона российских граждан посетили Грузию с начала года, при этом динамика динамика роста сохраняется, сообщила Национальная администрация туризма.
По данным ведомства, с января по сентябрь зафиксировано более 6,7 миллиона международных визитов, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них туристические визиты составили 3,7 миллиона, что на 17,7% больше по сравнению с данными 2017 года.
"Больше всего международных визитов было совершено из России (+22,9%), Азербайджана (+10,9%), Армении (+0,1%) и Турции (+17,2%)", — сказано в заявлении администрации.
По данным ведомства, из России за девять месяцев в Грузию приехали более 1,1 миллиона человек, а в 2017 году – 902 тысяч.
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