Спрос на выездной отдых сохраняют только города-миллионники, заявили в АТОР

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сокращение полетных чартерных программ из регионов по традиционным туристическим направлениям летом 2018 года говорит о том, что основной спрос на выездной отдых сохраняют только жители городов-миллионников и столицы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Сезон был волнообразным. Впервые за много лет пришлось оптимизировать полетную программу, и делать это пришлось в разгар летнего сезона. Причем это сокращение касалось главным образом вылетов из регионов", — сказала она.

По словам эксперта, это подтверждает тенденцию, что основной спрос на летний отдых сосредоточен в городах-миллионниках, и в частности, в Москве и в Санкт-Петербурге.

Представитель АТОР пояснила, что из других городов, откуда туроператоры традиционно ставили чартеры, спрос снизился, что, по ее словам, говорит о снижении покупательной способности населения.