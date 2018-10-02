Ожидания туроператоров на удачный летний сезон не оправдались - АТОР

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Ожидания российских туроператоров на то, что летний туристический сезон 2018 года будет успешным, основанные на положительных итогах акции раннего бронирования, скорее не оправдались, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на пресс-конференции "Итоги летнего сезона 2018 года".
"Акции раннего бронирования были очень удачными, можно сказать — феноменальными, что дало основание считать, что лето будет удачным, — прокомментировала она ситуацию. — К сожалению, колебание курсов валют отразилось на покупательной способности туристов и привело к тому, что положительная динамика сохранилась лишь на некоторых направлениях".
Ломидзе рассказала, что позитивная динамика спроса наблюдалась на турецком направлении, кроме того, рос интерес путешественников на туры по России, Испании и Тунису.
"Все остальные направления демонстрировали либо показатели прошлого года, либо небольшое снижение. Спрос снизился на Кипр и на Болгарию, — пояснила представитель АТОР. — Хорватия, Таиланд и Доминикана остались без изменений на уровне прошлого года".
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