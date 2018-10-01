Между Сочи, Варной и городами Турции планируют открыть круизное сообщение

СОЧИ, 1 окт — РИА Новости. Соглашение о регулярных круизных перевозках между курортными городами стран Черноморского бассейна планируется подписать в Стамбуле до наступления летнего сезона 2019 года, вопрос об этом будет решен на встрече в Стамбуле в начале следующего года, сообщил глава города Сочи Анатолий Пахомов.
В Сочи состоялась встреча делегации черноморских городов Турции и болгарской Варны. По информации мэрии Сочи, по итогам встречи планировалось подписание ряда соглашений о регулярном круизном сообщении между курортными городами стран Черноморского бассейна, однако участники пришли к мнению, что документ нуждается в доработке. Как рассказал Пахомов, тем не менее, в ходе встречи были достигнуты положительные результаты.
"Создали сейчас две рабочие группы. Одна — это рабочая группа туроператоров Сочи, России, Турции, Болгарии, скорее всего, подключится и Грузия, она должна выработать взаимодействие между собой, что немаловажно. И вторая рабочая группа, которая должна появиться, это рабочая группа руководителей морских портов, прежде всего это два основополагающих морских порта — Стамбул и Сочи. Естественно, другие города Турции и Болгарии к этому делу тоже подключатся", — отметил Пахомов журналистам.
"Как только будут готовы выводы рабочих групп, мы проведём следующую встречу в Стамбуле. Мы обязательно подпишем договор, но его надо доработать. Надо, чтобы туроператоры Сочи поработали с туроператорами Турции, Болгарии, Грузии, возможно, чтобы понять маршрут, и потом подписать соглашение. Ставим перед собой задачу — все нюансы с подписанием договоров между туроператорами и руководителями портов завершить до следующего летнего сезона", — уточнил мэр Сочи.
По словам генерального секретаря парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Асафа Гаджиева, нынешняя встреча превзошла все ожидания.
"Те предложения, которые мы здесь услышали, очень конструктивны. Думаю, в ближайшее время будет подготовлен и подписан документ, который будет учитывать те пожелания, которые здесь были высказаны как российской стороной, так и турецкой, так и болгарской. Сначала будет конкретизировано, какие порты будут задействованы… Кроме того, это будет не просто туризм, это будет и шоппинг-туризм", — подчеркнул Гаджиев.
Он добавил, что следующая встреча делегации в Стамбуле планируется в начале 2019 года.
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