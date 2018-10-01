Житель Нью-Йорка подозвал к себе енотов игрой на флейте

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. На видео попало, как житель Нью-Йорка привлек внимание животных свой игрой на флейте, сообщает Daily Mail.

Около двадцати енотов вышли на поляну в государственном заповеднике округа Сент-Лоренс (США) для того, чтобы послушать игру флейтиста.

Как оказалось, молодой человек живет неподалеку и часто устраивает подобные концерты для птиц и зверей заповедника. При этом помимо музыки он привлекает животных лакомствами.