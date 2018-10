Устрицы в Каннах и полиция в Черногории: как отдыхают российские звезды

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Париж, Канны, Тибет, а также Сочи и Нижний Новгород – российские звезды совмещают работу и отдых, публикуя в социальных сетях отчеты для поклонников. Самые яркие путешествия сентября – в материале РИА Новости.

Певица Виктория Дайнеко несколько дней как вернулась из отпуска в Черногории – по словам девушки, из страны, "где чудеса происходят каждый день". Там с ней произошла неприятная история, которая все-таки закончилась благополучно.

"В Черногории вы точно не захотите превышать скоростной режим. 11 километров в час свыше того, что указано на знаке, — и вот вам квест. Найдите отделение почты, оплатите штраф 20 евро со скидкой, найдите отделение полиции и заберите свои документы обратно. Забирают что-то вроде ПТС и водительское удостоверение на месте нарушения. Вот в Венгрии и Франции можно оплатить штраф сразу полицейскому и получить чек. Здесь, увы, все не так просто… Насколько теплая страна, даже в отделении полиции все добрейшие, улыбаются, болтают. Как будто в гости зашла, честное слово".

Произошедшее не оставило неприятного осадка у певицы, и она продолжила рекомендовать поклонникам различные места для посещения, например, действующий православный монастырь Острог.

Певица Наталья Подольская провела свой отпуск в Риме, сфотографировалась на Испанской лестнице, побывала на экскурсии в Колизее и на вилле Боргезе.

Актриса и телеведущая Наталья Бардо отдыхает в Каннах, рассказывая о своих воспоминаниях, связанных с этим городом.

"Я люблю Канны, когда тут тихо. Когда нет никаких фестивалей. Когда в аптеках нет очередей. И можно наконец-то сесть за любимый столик в любимом ресторанчике с устрицами, которые я полюбила только два месяца назад. Обожаю маленькие магазинчики, и мой первый большой брендовый шоппинг случился именно тут. Когда мне было 23 года".

Совсем недавно во Франции была и певица Сати Казанова, совместив работу — съемки клипа — и отдых. Певица с восторгом отзывалась о парижанах – выходцах из России, которые помогли ей в организации съемок, и показали лучшие вегетарианские кафе в городе.

Совмещает работу с отдыхом и актриса Кристина Асмус, вместе с театром Ермоловой приехавшая в Нижний Новгород. Она осталась очень довольна тем, как зрители встречали их спектакль "Гамлет".

Филипп Киркоров, приехав с гастролями в Нью-Йорк, рассказал о том, как побывал в музее-мемориале September 11.

"Мы решили посетить место страшной трагедии для всего американского народа, отдать дань и почтить память погибших от рук террористов 17 лет назад. Не передать словами все чувства и эмоции которые мы все испытали, побывав на месте этой чудовищной трагедии", — пишет певец.

Также Филипп рассказал о том, что поднялся на смотровую площадку самого высокого офисного здания Америки — One World Observatory.

Певица Анна Седокова порадовала поклонников фотографией на фоне трассы Формулы 1 в Олимпийском парке Сочи, куда она отправилась в рамках гастрольного тура.

Не только жизнь певиц складывается из постоянных переездов. Телеведущая Виктория Лопырева только за одну неделю посетила Париж и Лондон, каждый из которых оставил у нее самые приятные впечатления. "One more lovely day of my life", — пишет Виктория под одной из фотографий, сделанных в британской столице.

Известный фуд-блогер Ника Белоцерковская решила осваивать новое для себя направление и писать о путешествиях, начав с Тибета, а точнее – с горы Кайласа: "Странное ощущение, как будто это место по какой-то спешной причине покинули инопланетяне, оставив все вроде бы как было две тысячи лет назад, но забыв волшебные батарейки".

В горах отдыхала и Наталья Водянова, выбрав вместе с подругой Ульяной Сергеенко поездку в Грузию — к Троицкой церкви у подножия горы Казбек, а также поход в кафе при культовом кукольном театре Резо Габриадзе.