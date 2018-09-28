Для туристов в Венеции планируют ввести ночной "сухой закон"

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Венеции планируют запретить вечером и ночью переносить алкоголь в сумках, сообщает Express со ссылкой на итальянское информационное агентство Ansa.
Таким образом местные власти попытаются сократить количество пьяных людей на улицах города. Запрет на алкоголь после 19:00 может быть введен в октябре. Так, например, правила будут распространяться на тех, кто напивается и идет с сумкой с тремя бутылками пива.
Ранее в Венеции уже объявили о планах взимать штрафы за сидение на земле, на ступеньках, употребление пищи на ходу и даже за езду по городу на велосипеде.
Мнение людей, которые обсуждают возможные новвоведения в соцсетях, разделились. Кто-то считает, что подобные запреты на алкоголь необходимы в каждой стране. Оппоненты же уверены, что "это часть хитрого плана городских чиновников по сокращению численности туристов: ввести драконовские правила, чтобы сдерживать массы".
Действительно, новые правила в последние месяцы вводятся из-за недовольства жителей, которые вынуждены покидать город. Туристы поддерживаю высокий спрос на жилье. Из-за роста арендной платы многие горожане уже не могут позволить себе жить в Венеции. По данным Би-би-си, население города сократилось со 175 000 в 1951 году до 55 000 в настоящее время.
Не только Венеция вводит "драконовские меры". Так, Бали вскоре может запретить ношение бикини в ряде популярных мест и религиозных храмов. Испания объявила о планах приостановить продажу турпакетов с неограниченным алкоголем.
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