В Северной Ирландии появятся экскурсии по местам съемок "Игры престолов"

МОСКВА, 26 СЕН – РИА Новости. В 2019 году в Северной Ирландии туристы смогут попасть на экскурсию по местам съемок популярного сериала "Игра престолов", сообщает The Irish Times.

"Эти места станут туристическими достопримечательностями. Поклонники сериала смогут лично познакомиться с миром Вестероса. Также в планах организация туров на студию Linen Mill Studios в городе Банбридж. Там будет представлен реквизит со съемок: костюмы, оружие, декорации", — пишет издание.

Туризм в Северной Ирландии уже давно процветает в том числе и благодаря "Игре престолов". Есть тематически автобусные туры, специальные карты и приложения для телефонов.

Так, в музее Ольстера в Белфасте открыт гобелен, посвященный ключевым моментам эпоса, а в заведениях по всему региону расположены несколько резных дверей по мотивам шоу.

"Игра престолов" — это американский телесериал в жанре фэнтези, снятый по серии романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р.Р. Мартина. В следующем году выйдет заключительный восьмой сезон шоу.