Собраны самые нелепые жалобы туристов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Туристы в соцсетях жалуются на слишком высокие горы и не интересный Лувр, сообщает The Guardian.
Газета собрала самые нелепые отзывы туристов на пляжи и достопримечательности. Так, например, посетительница пляжа в Корнуолле пожаловалась на то, что в воде есть камень, о который она поранила ногу.
Пляжи действительно создают проблемы туристам. Так, один отдыхающий, жаловался, что "песок не был похож на песок в брошюре". Другой и вовсе сказал, что "пляж был слишком песчаным".
"Нужно запретить загорать топлесс на пляже. Отдых был испорчен, так как мой муж все время смотрел на других женщин", — пожаловалась туристка.
Один рецензент оставил негативный отзыв о горе Бен-Невис (самая высокая точка в Великобритании), сообщив, что она "очень крутая и высокая”, а подниматься на нее слишком долго и скучно.
"Во время моего отпуска в Гоа в Индии я с отвращением обнаружил, что почти в каждом ресторане подают карри. Я не люблю острую пищу”, — написал турист после возвращения.
Еще один рецензент отозвался о Большом каньоне: "ничего особенного". А другой критик назвал Сиднейский Оперный театр "глупой яичной скорлупой".
Посетитель Лувра, который 30 лет мечтал его увидеть, был разочарован. "Совсем не интересно", — написал он.
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