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На выходные в Венгрию: дешево, быстро, весело и пьяно
08:3021.09.2018
(обновлено:08:31 21.09.2018)
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48-й цветочный карнавал в Дебрецен, Венгрия
© Depositphotos / yanosh_nemesh

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В этой красивой, спокойной европейской стране всегда есть что посмотреть, здесь в любое время года можно недорого отдохнуть и поправить здоровье, тут хорошо относятся к гостям из России. И лететь сюда — чуть больше двух часов. В материале РИА Новости открываем для себя новую Венгрию.

© Depositphotos / digoarpiВо время праздника урожая, Венгрия
© Depositphotos / digoarpi
Во время праздника урожая, Венгрия

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи. 18 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Для российских туристов новая Венгрия — это восточная часть страны. Про туристические хиты — роскошный Будапешт, крупнейшее в Центральной Европе озеро Балатон и оздоровительный курорт Хевиз — знают многие.

Однако безусловно прекрасная венгерская новинка — туры, индивидуальные и групповые, в Дебрецен (Восточная Венгрия). Авиабилеты недорогие: к примеру, на выходные в начале октября — с пятницы по понедельник — перелет в оба конца обойдется в 5800 рублей.

Если бронировать заранее, можно улететь и за четыре тысячи рублей (сложно найти более выгодные маршруты в Европу).

© РИА Новости / Анастасия МельниковаЛетняя терраса ресторана на термальном курорте Хайдусобосло, Венгрия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Летняя терраса ресторана на термальном курорте Хайдусобосло, Венгрия

И дальше будет много приятных сюрпризов: хорошие отели по вменяемым ценам, термальные курорты, разнообразные экскурсии, гастрономические удовольствия, винные туры, экотуризм, транспортная доступность — хоть в Будапешт, хоть в Трансильванию, к легендарному Дракуле.

Как добраться

© РИА Новости / Анастасия Мельникова В аэропорту Дебрецена
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
В аэропорту Дебрецена

В Дебрецен из аэропорта Внуково летает венгерский лоукостер, в воздухе вы проведете чуть больше двух часов. Рейсы на редкость удобные: из Москвы в одиннадцать утра по пятницам и понедельникам, обратно — по этим же дням в семь утра.

Если хочется быстро сгонять на выходные в Европу — идеальный вариант.

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© РИА Новости / Ирина Гордон
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Аэропорт в Дебрецене небольшой, от лайнера до терминала пассажиры просто идут пешком. На паспортном контроле, правда, довольно длинные очереди.

Конечно, в крупнейших европейских аэропортах, бывает, ждешь и дольше, но когда видишь считаные самолеты на поле, кажется, пройдешь погранконтроль быстрее, чем на самом деле получается. То ли венгерские пограничники слишком дотошные (лучше приготовить распечатку брони отеля и обратных авиабилетов), то ли небольшой аэропорт не всегда справляется с наплывом российских туристов. 

А их число в Венгрии за первое полугодие значительно увеличилось, кроме всего прочего, и из-за новых рейсов в Дебрецен.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЗдание парламента в Будапеште
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание парламента в Будапеште

"То, что Венгрию и ее восточную часть выбирает все больше туристов из России, нас, конечно, радует, — говорит первый секретарь, советник по туризму посольства Венгрии Шандор Фабиан. — Путешествие в Венгрию — это интересно и доступно. Я сам недавно слетал в Дебрецен на выходные, авиабилет стоил всего четыре тысячи рублей, это же отлично".

Из аэропорта до центра города можно доехать на автобусе за 20 минут, билет — до полутора евро. 

Где жить

© Depositphotos / IrinaPupsНа улице города Дебрецен, Восточная Венгрия
© Depositphotos / IrinaPups
На улице города Дебрецен, Восточная Венгрия

Столица Восточной Венгрии Дебрецен — приятный европейский город, второй по численности населения в стране.

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© РИА Новости / Владимир Песня
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Ратуша, Большой собор (крупнейший протестантский храм страны), главная площадь города — Кошут, Кальвинистская коллегия, Музей современного искусства, Университет Дебрецена, водонапорная башня (теперь там кафе и стильная площадка для городских праздников), музыкально-драматический театр Чоконаи — достопримечательностей хватает.

А в один из старейших отелей Венгрии "Золотой Бык" стоит зайти хотя бы для того, чтобы увидеть изысканные интерьеры и картины.

В Дебрецене есть пятизвездочный (Hotel Divinus) и довольно много четырехзвездочных отелей (спа-отель Garden Medical, Obester, Lycium, Malom, Erdőspuszta Fenyves, Villa Hotel, Aquaticum Debrecen Termal & Wellness Hotel). Последний находится на территории парка "Большой лес" (Надьердё), есть крытый и открытый бассейны, велнес-остров, крытые средиземноморские спа-ванны, медцентр со стоматологией.

© РИА Новости / Анастасия МельниковаВ парке, Дебрецен, Восточная Венгрия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
В парке, Дебрецен, Восточная Венгрия

Практически от любого отеля легко добраться до термального спа-центра Дебрецена.

Цены на проживание по сравнению с другими европейскими туристическими городами вполне демократичные. Помимо отелей, много других вариантов размещения: апартаменты, гостевые дома, хостелы.

Что и где есть и пить

© РИА Новости / Анастасия МельниковаВ венгерском ресторане национальной кухни
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
В венгерском ресторане национальной кухни

Дебрецен, конечно, не то чтобы раскрученный курортный или столичный город, но тут есть все для того, чтобы расслабиться и получать удовольствие, — от еды, вина и легкости бытия.

Недорогие и сытные блюда — пожалуйста! Гастропабы, рестораны высокой кухни и винные бутики — все это есть, стоит только погуглить.

© Depositphotos / nevarppКолбаски и бекон в корзине
© Depositphotos / nevarpp
Колбаски и бекон в корзине

"Коли мясо, так свинина, коли сало — острый шпик", — считается, что эта фраза из оперетты Имре Кальмана "Марица" характеризует венгерскую кухню. В ней действительно много мясных и довольно острых блюд с разнообразными приправами: сырокопченая колбаса салями, жаркое, мясное ассорти на углях фатаньерош, дебреценские сосиски с паприкой, густой суп гуляш (или гуяш), пёркёльт, венгерский ростбиф, куриный паприкаш, токань, хрустящий шпик. И конечно, штрудель (ретеш), пирожное "Эстерхази", а также торт "Добош".

Все эти вкусные и сытные блюда предлагают в ресторанах национальной кухни (в России, кстати, венгерских ресторанов практически нет).

© РИА Новости / Анастасия МельниковаВинный бар в Дебрецене, Восточная Венгрия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Винный бар в Дебрецене, Восточная Венгрия

При этом в том же Дебрецене есть и гастрономические кафе — изысканные блюда кухни фьюжн, небольшие порции, неожиданные сочетания продуктов.

Интересные, приличные рестораны в Восточной Венгрии не редкость. Чаще всего это вкусно, стильно, аутентично и недорого.

© РИА Новости / Анастасия МельниковаМагазин с токайскими винами и сувенирами
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Магазин с токайскими винами и сувенирами

Венгерская водка — палинка — разная по крепости (от 40 градусов) настойка на фруктах (это могут быть абрикос, слива, груша, виноград, вишня или клубника). Еще один легендарный национальный напиток — ликер Unicum, сырье для которого выдерживают в дубовых бочках, в его состав входят десятки пряных трав.

© РИА Новости / Анастасия МельниковаСкульптура в Токае
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Скульптура в Токае

Ну и конечно, вина. Самые известные — токайские. Винные погреба в регионе Токай, построенные более 500 лет назад, отличаются идеальным уровнем влажности воздуха. В городке Токай много магазинчиков и баров, где можно не только купить знаменитые напитки, но и побывать на экскурсиях и посмотреть погреба, протянувшиеся под землей на десятки километров.

Дорога из Дебрецена до Токая — примерно час (поездом или на автомобиле).

Релакс на термальных водах

© РИА Новости / Анастасия МельниковаВ аквапарке Хайдусобосло
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
В аквапарке Хайдусобосло

В самом Дебрецене есть термальные спа-центры: отдых на водах — обязательная программа для информированных и заинтересованных туристов.

© РИА Новости / Анастасия МельниковаВ спа-центре, Хайдусобосло, Венгрия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
В спа-центре, Хайдусобосло, Венгрия

В двадцати минутах езды от Дебрецена — известнейший термальный курорт Хайдусобосло с круглогодичными водными лечебницами, купальным комплексом со знаменитым спа, аквапарком, купальнями под открытым небом и аква-дворцом. Аквапарк — один из крупнейших в Европе, с искусственными волнами, несколькими бассейнами, разнообразными горками. Есть платный пляж категории люкс, на отдельном острове — нудисты.

В общем, в Хайдусобосло имеется все для того, чтобы быстро и с кайфом отдохнуть и поправить здоровье.

Экотуризм

© РИА Новости / Анастасия МельниковаВ национальном природном парке "Хортобадь", Венгрия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
В национальном природном парке "Хортобадь", Венгрия
Восточный базар в городе Сус, Тунис
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
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В сорока километрах к западу от Дебрецена — старейший национальный парк Венгрии "Хортобадь", включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он занимает площадь 800 квадратных километров (крупнейшая в стране природоохранная территория).

Здесь музей крестьянского быта, пастбища, по степям и полям можно проехаться верхом или в повозке. Рядом в деревне — конезавод, где уже более трехсот лет разводят лошадей породы нониус. Летом, в июне, в парке проводится праздник скакунов. Вам расскажут много легенд и интересных историй о том, как жили крестьяне в прежние времена.

© РИА Новости / Анастасия МельниковаВ национальном природном парке "Хортобадь", Венгрия
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
В национальном природном парке "Хортобадь", Венгрия

Только в парке "Хортобадь" вы увидите уникальных серых венгерских коров с рогами непривычной формы, а также буйволов, овец, коз и более трехсот видов птиц.

Семь причин полететь в Восточную Венгрию

© Depositphotos / joruba75Ночной Дебрецен, Восточная Венгрия
© Depositphotos / joruba75
Ночной Дебрецен, Восточная Венгрия

Подытожим, что прекрасного и необычного есть в коротком (или не очень) путешествии в Восточную Венгрию:

 

  • быстрый авиаперелет, недорогие билеты и отели;
  • качественный релакс на термальных источниках; 
  • экотуризм; 
  • культурная программа; 
  • выгодный шопинг;
  • вкусно и пьяно — за вменяемые деньги; 
  • приятный климат, доброжелательные хозяева и хорошая транспортная доступность. 

 

P. S. И еще — совсем другая история: из Дебрецена легко добраться до соседней Румынии. До мистической Трансильвании с ее замком Дракулы ехать около трехсот километров. Ну и в Венгрии вам обязательно подробно расскажут, почему Дракула — это их герой (а вовсе не румынский).


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