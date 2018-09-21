МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Анастасия Мельникова. В этой красивой, спокойной европейской стране всегда есть что посмотреть, здесь в любое время года можно недорого отдохнуть и поправить здоровье, тут хорошо относятся к гостям из России. И лететь сюда — чуть больше двух часов. В материале РИА Новости открываем для себя новую Венгрию.

Для российских туристов новая Венгрия — это восточная часть страны. Про туристические хиты — роскошный Будапешт, крупнейшее в Центральной Европе озеро Балатон и оздоровительный курорт Хевиз — знают многие.

Однако безусловно прекрасная венгерская новинка — туры, индивидуальные и групповые, в Дебрецен (Восточная Венгрия). Авиабилеты недорогие: к примеру, на выходные в начале октября — с пятницы по понедельник — перелет в оба конца обойдется в 5800 рублей.

Если бронировать заранее, можно улететь и за четыре тысячи рублей (сложно найти более выгодные маршруты в Европу).

И дальше будет много приятных сюрпризов: хорошие отели по вменяемым ценам, термальные курорты, разнообразные экскурсии, гастрономические удовольствия, винные туры, экотуризм, транспортная доступность — хоть в Будапешт, хоть в Трансильванию, к легендарному Дракуле.

Как добраться

В Дебрецен из аэропорта Внуково летает венгерский лоукостер, в воздухе вы проведете чуть больше двух часов. Рейсы на редкость удобные: из Москвы в одиннадцать утра по пятницам и понедельникам, обратно — по этим же дням в семь утра.

Если хочется быстро сгонять на выходные в Европу — идеальный вариант.

Аэропорт в Дебрецене небольшой, от лайнера до терминала пассажиры просто идут пешком. На паспортном контроле, правда, довольно длинные очереди.

Конечно, в крупнейших европейских аэропортах, бывает, ждешь и дольше, но когда видишь считаные самолеты на поле, кажется, пройдешь погранконтроль быстрее, чем на самом деле получается. То ли венгерские пограничники слишком дотошные (лучше приготовить распечатку брони отеля и обратных авиабилетов), то ли небольшой аэропорт не всегда справляется с наплывом российских туристов.

А их число в Венгрии за первое полугодие значительно увеличилось, кроме всего прочего, и из-за новых рейсов в Дебрецен.

"То, что Венгрию и ее восточную часть выбирает все больше туристов из России, нас, конечно, радует, — говорит первый секретарь, советник по туризму посольства Венгрии Шандор Фабиан. — Путешествие в Венгрию — это интересно и доступно. Я сам недавно слетал в Дебрецен на выходные, авиабилет стоил всего четыре тысячи рублей, это же отлично".

Из аэропорта до центра города можно доехать на автобусе за 20 минут, билет — до полутора евро.

Где жить

Столица Восточной Венгрии Дебрецен — приятный европейский город, второй по численности населения в стране.

Ратуша, Большой собор (крупнейший протестантский храм страны), главная площадь города — Кошут, Кальвинистская коллегия, Музей современного искусства, Университет Дебрецена, водонапорная башня (теперь там кафе и стильная площадка для городских праздников), музыкально-драматический театр Чоконаи — достопримечательностей хватает.

А в один из старейших отелей Венгрии "Золотой Бык" стоит зайти хотя бы для того, чтобы увидеть изысканные интерьеры и картины.

В Дебрецене есть пятизвездочный (Hotel Divinus) и довольно много четырехзвездочных отелей (спа-отель Garden Medical, Obester, Lycium, Malom, Erdőspuszta Fenyves, Villa Hotel, Aquaticum Debrecen Termal & Wellness Hotel). Последний находится на территории парка "Большой лес" (Надьердё), есть крытый и открытый бассейны, велнес-остров, крытые средиземноморские спа-ванны, медцентр со стоматологией.

Практически от любого отеля легко добраться до термального спа-центра Дебрецена.

Цены на проживание по сравнению с другими европейскими туристическими городами вполне демократичные. Помимо отелей, много других вариантов размещения: апартаменты, гостевые дома, хостелы.

Что и где есть и пить

Дебрецен, конечно, не то чтобы раскрученный курортный или столичный город, но тут есть все для того, чтобы расслабиться и получать удовольствие, — от еды, вина и легкости бытия.

Недорогие и сытные блюда — пожалуйста! Гастропабы, рестораны высокой кухни и винные бутики — все это есть, стоит только погуглить.

"Коли мясо, так свинина, коли сало — острый шпик", — считается, что эта фраза из оперетты Имре Кальмана "Марица" характеризует венгерскую кухню. В ней действительно много мясных и довольно острых блюд с разнообразными приправами: сырокопченая колбаса салями, жаркое, мясное ассорти на углях фатаньерош, дебреценские сосиски с паприкой, густой суп гуляш (или гуяш), пёркёльт, венгерский ростбиф, куриный паприкаш, токань, хрустящий шпик. И конечно, штрудель (ретеш), пирожное "Эстерхази", а также торт "Добош".

Все эти вкусные и сытные блюда предлагают в ресторанах национальной кухни (в России, кстати, венгерских ресторанов практически нет).

При этом в том же Дебрецене есть и гастрономические кафе — изысканные блюда кухни фьюжн, небольшие порции, неожиданные сочетания продуктов.

Интересные, приличные рестораны в Восточной Венгрии не редкость. Чаще всего это вкусно, стильно, аутентично и недорого.

Венгерская водка — палинка — разная по крепости (от 40 градусов) настойка на фруктах (это могут быть абрикос, слива, груша, виноград, вишня или клубника). Еще один легендарный национальный напиток — ликер Unicum, сырье для которого выдерживают в дубовых бочках, в его состав входят десятки пряных трав.

Ну и конечно, вина. Самые известные — токайские. Винные погреба в регионе Токай, построенные более 500 лет назад, отличаются идеальным уровнем влажности воздуха. В городке Токай много магазинчиков и баров, где можно не только купить знаменитые напитки, но и побывать на экскурсиях и посмотреть погреба, протянувшиеся под землей на десятки километров.

Дорога из Дебрецена до Токая — примерно час (поездом или на автомобиле).

Релакс на термальных водах

В самом Дебрецене есть термальные спа-центры: отдых на водах — обязательная программа для информированных и заинтересованных туристов.

В двадцати минутах езды от Дебрецена — известнейший термальный курорт Хайдусобосло с круглогодичными водными лечебницами, купальным комплексом со знаменитым спа, аквапарком, купальнями под открытым небом и аква-дворцом. Аквапарк — один из крупнейших в Европе, с искусственными волнами, несколькими бассейнами, разнообразными горками. Есть платный пляж категории люкс, на отдельном острове — нудисты.

В общем, в Хайдусобосло имеется все для того, чтобы быстро и с кайфом отдохнуть и поправить здоровье.

Экотуризм

В сорока километрах к западу от Дебрецена — старейший национальный парк Венгрии "Хортобадь", включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он занимает площадь 800 квадратных километров (крупнейшая в стране природоохранная территория).

Здесь музей крестьянского быта, пастбища, по степям и полям можно проехаться верхом или в повозке. Рядом в деревне — конезавод, где уже более трехсот лет разводят лошадей породы нониус. Летом, в июне, в парке проводится праздник скакунов. Вам расскажут много легенд и интересных историй о том, как жили крестьяне в прежние времена.

Только в парке "Хортобадь" вы увидите уникальных серых венгерских коров с рогами непривычной формы, а также буйволов, овец, коз и более трехсот видов птиц.

Семь причин полететь в Восточную Венгрию

Подытожим, что прекрасного и необычного есть в коротком (или не очень) путешествии в Восточную Венгрию:

быстрый авиаперелет, недорогие билеты и отели;

качественный релакс на термальных источниках;

экотуризм;

культурная программа;

выгодный шопинг;

вкусно и пьяно — за вменяемые деньги;

приятный климат, доброжелательные хозяева и хорошая транспортная доступность.

P. S. И еще — совсем другая история: из Дебрецена легко добраться до соседней Румынии. До мистической Трансильвании с ее замком Дракулы ехать около трехсот километров. Ну и в Венгрии вам обязательно подробно расскажут, почему Дракула — это их герой (а вовсе не румынский).



