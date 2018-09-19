На ноябрьские праздники россияне отправятся путешествовать по России

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Более 60% туристов, купивших билеты на ноябрьские праздники, собираются провести День народного единства в путешествиях по России, сообщает Туту.ру.

Россияне будут отдыхать три дня — с 3 по 5 ноября. Сервис путешествий проанализировал все оформленные авиабилеты на эти даты и узнал, где люди проведут праздник.

Самые востребованные авиамаршруты по России – это Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург, Новосибирск.

Узбекистан, Италия, Чехия, Израиль и Германия оказались самыми востребованными направлениями для заграничных поездок на ноябрьские праздники. Также вырос интерес к Грузии и Армении – спрос на билеты в эти страны увеличился в два и три раза соответственно.

Средние цены на авиабилеты по России на ноябрьские праздники остались на уровне прошлого года. Немного подорожал перелет в Европу (+6% с 17 749 до 18 754 рублей за авиабилет в обе стороны). На треть стал выше средний чек на путешествия в страны ближнего зарубежья (с 13 235 до 17 909 рублей). На 14% подорожали перелеты в страны дальнего зарубежья (с 25 748 до 29 227 рублей).